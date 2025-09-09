  • Menu
Pitru Paksha 2025: పూర్వీకుల ఆత్మలకు శాంతి కోసం పిండ ప్రదానం ఎందుకు చేయాలి?

సనాతన ధర్మంలో పితృ పక్షానికి అపారమైన ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఈ సంవత్సరం పితృ పక్షం సెప్టెంబర్ 7న ప్రారంభమైంది. ఈ కాలంలో పూర్వీకుల ఆత్మలకు శాంతి, మోక్షం కలగాలని కోరికతో శ్రాద్ధం, తర్పణం, దానం వంటి కార్యక్రమాలు చేస్తారు. ధర్మశాస్త్రాలు, పురాణాలు ఈ ఆచారాల ప్రాముఖ్యతను స్పష్టంగా వివరిస్తున్నాయి.

నువ్వుల ప్రాముఖ్యత

నువ్వులు విష్ణువు చెమట నుంచి ఉద్భవించాయని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. అందువల్ల అవి అత్యంత పవిత్రమైనవి. శ్రాద్ధంలో నువ్వులను నీటితో కలిపి తర్పణం చేయడం వల్ల పూర్వీకులు సంతృప్తి చెందుతారని విశ్వాసం.

దర్భ గడ్డి ప్రాముఖ్యత

దర్భ గడ్డి విష్ణువు వెంట్రుకల నుంచి పుట్టిందని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. శ్రాద్ధం, తర్పణంలో ఇది ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తుంది. తర్పణ సమయంలో దర్భతో తయారు చేసిన ఉంగరం ధరించడం, నీరు సమర్పించడం తప్పనిసరి.

రావి చెట్టు పూజ

స్కంద పురాణం, పద్మ పురాణం ప్రకారం రావి చెట్టులో బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వరులు నివసిస్తారని నమ్మకం. శ్రాద్ధ సమయంలో రావి చెట్టుకు నీరు సమర్పించడం, ప్రదక్షిణ చేయడం పూర్వీకులకు సంతోషం కలిగిస్తుందని విశ్వాసం.

తులసి ప్రాముఖ్యత

తులసి విష్ణువుకు ప్రియమైనది. తులసి ఆకులు పూర్వీకులకు సమర్పించిన ఆహారంలో కలిసినప్పుడు అది నేరుగా వారికి చేరుతుందని చెబుతారు. దీని వలన వారికి శాంతి లభిస్తుంది.

శ్రాద్ధంలో ఐదు బలులు

శ్రాద్ధ దినాన బ్రాహ్మణులకు భోజనం పెట్టే ముందు పంచబలి చేయడం అత్యంత ముఖ్యమైంది.

గోబలి: ఆవుకు ఆహారం ఇవ్వడం ద్వారా దేవతలు సంతోషిస్తారు.

శ్వానబలి: కుక్కకు ఆహారం ఇవ్వడం ఋషులను ప్రసన్నం చేస్తుంది.

కాకబలి: కాకికి ఆహారం పెట్టడం పూర్వీకుల సంతృప్తికి కారణమవుతుంది.

దేవాదిబలి: దేవతలు, చీమలకు ఆహారం సమర్పించడం పవిత్రమైన కర్మ.

తర్వాత దక్షిణదిశగా తిరిగి, దర్భ, నువ్వులు, నీటితో పితృతీర్థం చేసి బ్రాహ్మణులకు భోజనం పెట్టడం శ్రాద్ధ సంపూర్ణతకు సూచిక.

ఈ ఆచారాలు శాస్త్రోక్త విశ్వాసాలపై ఆధారపడి ఉంటాయి. పితృ పక్షంలో వీటిని ఆచరించడం వలన పూర్వీకుల ఆత్మలు సంతృప్తి చెందుతాయని నమ్మకం.

