Paush Purnima 2026: జనవరి 3న పుష్య పౌర్ణమి.. ఆ రోజు ఈ తప్పులు చేస్తే లక్ష్మీ అనుగ్రహం కోల్పోయే ప్రమాదం!

Highlights

Paush Purnima 2026: 2026లో జనవరి 3న పుష్య పౌర్ణమి సందర్భంగా భక్తులు ప్రత్యేక పూజలు, స్నానాలు, దాన ధర్మాలు చేస్తారు.

Paush Purnima 2026: హిందూ సంప్రదాయాల ప్రకారం పుష్య పౌర్ణమి అత్యంత పవిత్రమైన తిథిగా భావిస్తారు. ఈ రోజున లక్ష్మీదేవి, విష్ణుమూర్తుల ప్రత్యేక అనుగ్రహం లభిస్తుందని విశ్వాసం. 2026లో జనవరి 3న పుష్య పౌర్ణమి సందర్భంగా భక్తులు ప్రత్యేక పూజలు, స్నానాలు, దాన ధర్మాలు చేస్తారు. అయితే ఈ రోజున కొన్ని పనులు చేయడం అశుభంగా భావిస్తారు. అవి ఆర్థిక ఇబ్బందులు, కుటుంబ కలహాలకు దారితీయవచ్చని పండితులు చెబుతున్నారు.

పుష్య పౌర్ణమి నాడు చేయకూడని ముఖ్యమైన పనులు

1. సూర్యోదయం వరకు నిద్రపోవడం

పౌర్ణమి రోజున బ్రహ్మ ముహూర్తంలో లేచి స్నానం చేసి పూజలు చేయడం శుభకరం. సూర్యోదయం వరకు నిద్రపోతే అదృష్టం మందగిస్తుందని నమ్మకం. ఇది ఆర్థిక, ఆరోగ్య సమస్యలకు కారణమవుతుందని పండితులు చెబుతున్నారు.

2. గొడవలు, వాదనలు

ఇంట్లో ఎవరికైనా కోపపడటం, తగాదాలు పెట్టుకోవడం ఈ రోజున అశుభం. ఇది ఇంటి సానుకూల శక్తిని తగ్గిస్తుందని భావిస్తారు. కుటుంబ సంబంధాలు చెడిపోవడం, ఆర్థిక ఒత్తిళ్లు పెరగడం వంటి పరిణామాలు రావచ్చని చెబుతారు.

3. తామస ఆహారం తీసుకోవడం

మాంసాహారం, మద్యం, ఉల్లిపాయ, వెల్లుల్లి వంటి తామస ఆహారాన్ని నివారించాలి. సాత్విక ఆహారం తీసుకోవడం వల్ల మనసుకు శాంతి, శరీరానికి ఆరోగ్యం లభిస్తుందని విశ్వాసం.

4. రుణ లావాదేవీలు

ఈ రోజున డబ్బు అప్పుగా ఇవ్వడం లేదా తీసుకోవడం మంచిది కాదని భావిస్తారు. ఇది డబ్బు ప్రవాహాన్ని అడ్డుకుంటుందని, ఆర్థిక సమస్యలకు దారి తీస్తుందని పండితుల అభిప్రాయం.

చేయాల్సినవి

ఉదయం తొందరగా లేచి స్నానం చేయడం

♦ లక్ష్మీ, విష్ణు పూజలు నిర్వహించడం

♦ అవసరమైన వారికి దానం చేయడం

♦ సాత్విక ఆహారం మాత్రమే తీసుకోవడం

మొత్తంగా, పుష్య పౌర్ణమి రోజున శుభాచారాలను పాటిస్తే సంవత్సరం పొడవునా సుఖసంతోషాలు, ఆర్థిక స్థిరత్వం కలుగుతాయని భక్తుల విశ్వాసం.

గమనిక: ఇవి మత విశ్వాసాలపై ఆధారపడిన సమాచారం మాత్రమే. శాస్త్రీయ ఆధారాలు కావు.

