Navratri Remedies: పచ్చకర్పూరం, శక్తిగంధంతో వాస్తు దోషాలను తొలగించండి

Navratri Remedies: పచ్చకర్పూరం, శక్తిగంధంతో వాస్తు దోషాలను తొలగించండి

Highlights

నవరాత్రుల్లో ఇంట్లో వాస్తు దోషాలను తొలగించుకునేందుకు కొన్ని జ్యోతిష్య పరిహారాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

నవరాత్రుల్లో ఇంట్లో వాస్తు దోషాలను తొలగించుకునేందుకు కొన్ని జ్యోతిష్య పరిహారాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. నవరాత్రుల మొదటి రోజున ఈ పరిహారాలు చేయటం వల్ల చాలా మంచి ఫలితాలు వస్తాయని జ్యోతిష్యులు మాచిరాజు కిరణ్ కుమార్ గారు సూచిస్తున్నారు.

పచ్చకర్పూరం పరిహారాలు

100 గ్రాముల పచ్చకర్పూరం: దేవీ శరన్నవరాత్రుల సమయంలో 100 గ్రాముల పచ్చకర్పూరాన్ని అమ్మవారి ఆలయంలో పూజారికి ఇవ్వండి. దీనివల్ల ఉద్యోగంలో పదోన్నతులు, ఇంక్రిమెంట్లు, రాజకీయాల్లో మంచి పదవులు లభిస్తాయి.

చక్కెర పొంగలి నైవేద్యం: పచ్చకర్పూరాన్ని సమర్పించిన తర్వాత చక్కెర పొంగలిని నైవేద్యంగా పెట్టి, ఆ ప్రసాదాన్ని భక్తులకు పంచండి. ఇలా చేయడం వలన కష్టాల నుంచి బయటపడవచ్చు.

జమ్మి ఆకులు: అమ్మవారికి జమ్మి ఆకులు అంటే చాలా ఇష్టం. వాటిని ఆలయంలో సమర్పించడం ద్వారా అమ్మవారి అనుగ్రహం పొంది, సమస్యల నుంచి విముక్తి పొందవచ్చు.

శక్తిగంధం పరిహారాలు

శక్తిగంధం అనేది పచ్చకర్పూరం, శ్రీగంధం, కచోరి, చందనం, కుంకుమపువ్వు, శిరసాల, జటామాంసి, గోరోజనం అనే ఎనిమిది పదార్థాలతో తయారవుతుంది. ఈ గంధానికి వాస్తు దోషాలను తొలగించే శక్తి ఉందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.

అమ్మవారికి శక్తిగంధం: నవరాత్రుల్లో అమ్మవారికి శక్తిగంధాన్ని అలంకరణ కోసం సమర్పించండి. దీనివల్ల ఇంట్లో ఉన్న నెగటివ్ ఎనర్జీ తొలగిపోతుంది.

పదార్థాలను సమర్పించడం: ఒకవేళ మీకు శక్తిగంధం లభించకపోతే, దాన్ని తయారు చేయడానికి వాడే ఎనిమిది పదార్థాలను అమ్మవారి ఆలయంలో సమర్పించవచ్చు.

ఈ పరిహారాలను పాటించడం ద్వారా ఇంట్లో పాజిటివ్ శక్తులు పెరిగి, వాస్తు దోషాలు తొలగిపోతాయని మరియు సంవత్సరం అంతా శుభాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.

గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం జ్యోతిష్య శాస్త్రంపై ఆధారపడినది. దీనికి ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవు. ఈ విషయాలను విశ్వసించడం అనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత నిర్ణయం.

