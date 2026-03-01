Mohini Mudra: మోహిని ముద్ర.. ముఖంలో సహజ కాంతిని, వ్యక్తిత్వంలో ఆకర్షణను పెంచే ‘యోగ రహస్యం’!
Mohini Mudra: మోహిని ముద్రతో మీలో దాగి ఉన్న ఆకర్షణ శక్తిని, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుకోండి. విష్ణుమూర్తి మోహిని అవతార తత్వాన్ని మేల్కొల్పే ఈ ప్రాచీన హస్త ముద్రను ఎలా వేయాలి? దీని వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలేంటి? పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ.
Mohini Mudra: మన శరీరంలో ప్రవహించే ప్రాణశక్తిని (Energy) చేతి సంజ్ఞల ద్వారా నియంత్రించవచ్చని యోగ శాస్త్రం చెబుతోంది. ఇందులో 'మోహిని ముద్ర' అత్యంత ప్రత్యేకమైనది. ఇది కేవలం బాహ్య సౌందర్యం కోసం కాదు, అంతర్గత శక్తిని సమతుల్యం చేసి మనల్ని చరిష్మాటిక్ (Charismatic) పర్సనాలిటీగా మార్చే సాధనం.
ఏమిటీ మోహిని తత్వం?
పురాణాల ప్రకారం, మోహిని అంటే విష్ణుమూర్తి ధరించిన అత్యంత ఆకర్షణీయమైన రూపం. అమోఘమైన సౌందర్యం, స్థిరమైన చిరునవ్వు, ఎదుటివారిని మంత్రముగ్ధులను చేసే చమత్కారం ఆమె సొంతం. ఆ తత్వాన్ని, అంటే మనపై మనకు ఉండే నమ్మకాన్ని (Self-belief) మేల్కొల్పడమే ఈ ముద్ర ప్రధాన ఉద్దేశ్యం.
మోహిని ముద్ర వేసే విధానం:
స్థితి: ప్రశాంతమైన చోట సుఖాసనం లేదా పద్మాసనంలో కూర్చోండి.
వేళ్ల కలయిక: రెండు చేతులను దగ్గరకు తీసుకురండి. వేళ్లను ఒకదానికొకటి ఇంటర్లాక్ (జత) చేయాలి.
ముఖ్య సూచన: చిటికెన వేలు, ఉంగరపు వేలు ఒకదానికొకటి ఆని ఉండాలి. రెండు బొటనవేళ్లు ఒకదానికొకటి తేలికగా తగులుతూ ఉండాలి.
స్థానం: ఈ ముద్రను ఛాతి (హృదయ కేంద్రం) దగ్గర లేదా నాభి దగ్గర ఉంచుకోవాలి.
శ్వాస: కళ్లు మూసుకుని నెమ్మదిగా శ్వాస తీసుకుంటూ, వదులుతూ మనసును శ్వాసపై కేంద్రీకరించాలి.
ప్రయోజనాలు: ఎనర్జీ ఎలా మారుతుంది?
ఆత్మవిశ్వాసం: భయం, సంకోచం తగ్గి మనసులో స్థిరత్వం పెరుగుతుంది. ఇది మాటలో స్పష్టతను, నడకలో ధైర్యాన్ని ఇస్తుంది.
సహజ ఆకర్షణ: లోపల ప్రశాంతత ఉన్నప్పుడు అది ముఖంలో ఒక ప్రత్యేకమైన తేజస్సుగా (Glow) మారుతుంది.
ఎమోషనల్ బ్యాలెన్స్: హృదయ కేంద్రం దగ్గర ఈ ముద్ర ఉంచడం వల్ల అనవసర ఉద్వేగాలు తగ్గి, భావోద్వేగాల మీద పట్టు లభిస్తుంది.
నెగటివిటీ దూరం: మనపై మనకు ఉండే చిన్నచూపు (Inferiority Complex) తొలగిపోయి, పాజిటివ్ ఎనర్జీ పెరుగుతుంది.
ఎంతసేపు చేయాలి?
సమయం: రోజుకు కనీసం 15 నిమిషాలు ఈ ముద్రను అభ్యాసం చేయాలి.
కాలపరిమితి: కనీసం 21 రోజుల పాటు క్రమం తప్పకుండా చేస్తే మీలో వచ్చే మార్పును గమనించవచ్చు.
ఉత్తమ సమయం: తెల్లవారుజామున ప్రశాంత సమయంలో లేదా రాత్రి నిద్రపోయే ముందు చేయడం శ్రేయస్కరం.
ముఖ్యమైన జాగ్రత్తలు:
♦ వేళ్లను మరీ గట్టిగా బిగించకూడదు, సహజంగా ఉంచాలి.
♦ శ్వాసను బలవంతంగా ఆపకూడదు.
♦ ఏదైనా శారీరక అసౌకర్యం అనిపిస్తే వెంటనే ఆపాలి.
మోహిని ముద్ర అంటే కేవలం చేతులు కలపడం కాదు, మీలోని అనంతమైన శక్తిని ఒక క్రమ పద్ధతిలో నడిపించడం. మనసు ప్రశాంతంగా, ధైర్యంగా ఉన్నప్పుడే మనం ఇతరులకు ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తాం.