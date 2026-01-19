Medaram Jathara: పండుగకు ముందే మేడారంలో జనసంద్రం! అమ్మవార్లకు నిలువెత్తు బంగారం సమర్పించే ఆచారం వెనుక రహస్యం!
తెలంగాణలో ఆసియాలోనే అతిపెద్ద గిరిజన పండుగ మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర జనవరి 28న ప్రారంభం కానుంది. లక్షలాది మంది భక్తులు ఇప్పటికే మేడారానికి చేరుకుంటున్నారు.
మేడారం మహా జాతర అధికారికంగా ప్రారంభం కావడానికి ముందే, ఆ ప్రాంతమంతా ఆధ్యాత్మిక శోభతో నిండిపోయింది. ఆసియాలోనే అతిపెద్ద గిరిజన పండుగ అయిన మేడారం మహా జాతర జనవరి 28 నుండి 31 వరకు జరగనుంది. అయితే, నెలల ముందు నుండే భక్తులు తమ ఆరాధ్య దైవాలైన సమ్మక్క-సారలమ్మలను దర్శించుకోవడానికి భారీగా తరలివస్తున్నారు.
రాక మొదలుపెట్టిన భక్తుల సమూహాలు ఇప్పటికే తమ గిరిజన సంప్రదాయాల ప్రకారం పూజలు మరియు మొక్కులు చెల్లించుకుంటున్నారు.
1.5 కోట్లకు పైగా భక్తుల కోసం భారీ ఏర్పాట్లు
నాలుగు రోజుల పాటు జరిగే ఈ మహా జాతరకు గత ఏడాది కంటే ఎక్కువ సంఖ్యలో, అంటే సుమారు 1.5 కోట్లకు పైగా భక్తులు వస్తారని తెలంగాణ ప్రభుత్వం అంచనా వేస్తోంది. భక్తులకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా మేడారం మరియు దాని పరిసర ప్రాంతాల్లో మౌలిక సదుపాయాలు, రహదారులు, తాగునీరు, భద్రత మరియు వైద్య సౌకర్యాల కోసం ప్రభుత్వం భారీగా నిధులు వెచ్చించింది.
గిరిజన సంప్రదాయబద్ధంగా పవిత్ర పూజలు
జాతర ఆధ్యాత్మిక ప్రాముఖ్యత గురించి సారలమ్మ ప్రధాన పూజారి కిరణ్ కుమార్ మాట్లాడుతూ, అన్ని ఆచారాలను పురాతన గిరిజన పద్ధతుల ప్రకారమే నిర్వహిస్తామని తెలిపారు. పవిత్రమైన జువ్వి చెట్టు కింద ఉన్న గద్దెలపై సమ్మక్క, సారలమ్మల ప్రతీకలుగా రెండు వెదురు బద్దలను ప్రతిష్ఠించి పూజిస్తారు. చిలుకలగుట్ట నుండి కుంకుమ భరిణెను తీసుకువచ్చే ఘట్టం జాతరలో అత్యంత కీలకమైనది.
నాలుగు రోజుల జాతర పూర్తి షెడ్యూల్:
- మొదటి రోజు – బుధవారం, జనవరి 28:
కన్నెపల్లి నుండి సారలమ్మను గద్దెకు తీసుకురావడంతో జాతర మొదలవుతుంది. అదే రోజున పూనుగొండ్ల నుండి పగిడిద్ద రాజును, కొండాయి నుండి గోవిందరాజును తీసుకువచ్చి గద్దెలపై ప్రతిష్ఠిస్తారు.
- రెండవ రోజు – గురువారం, జనవరి 29:
సాయంత్రం 5 గంటలకు చిలుకలగుట్ట నుండి సమ్మక్క అమ్మవారు గద్దెపైకి వస్తారు. ఈ ఘట్టాన్ని చూడటానికి లక్షలాది మంది భక్తులు ఎదురుచూస్తారు. జిల్లా ఎస్పీ అమ్మవారికి గాలిలోకి మూడు రౌండ్లు కాల్పులు జరిపి అధికారికంగా స్వాగతం పలుకుతారు.
- మూడవ రోజు – శుక్రవారం, జనవరి 30:
గద్దెలపై సమ్మక్క, సారలమ్మ, పగిడిద్ద రాజు, గోవిందరాజు కొలువై భక్తులకు దర్శనమిస్తారు. జాతరలో ఇది అత్యంత కీలకమైన రోజు. భక్తులు తమ బరువుకు తూగేలా 'బంగారాన్ని' (బెల్లం) అమ్మవార్లకు మొక్కుగా సమర్పించుకుంటారు.
- నాల్గవ రోజు – శనివారం, జనవరి 31:
సాయంత్రం 4 గంటలకు అమ్మవార్లు తిరిగి అడవిలోకి వెళ్లే 'వనప్రవేశం' ఘట్టంతో ఈ మహా జాతర ముగుస్తుంది.
ప్రకృతి, సంప్రదాయం మరియు విశ్వాసం
మేడారం జాతర కేవలం పండుగ మాత్రమే కాదు; అది ప్రకృతి పట్ల గౌరవం మరియు గిరిజన సంస్కృతికి నిదర్శనం. ప్రభుత్వం చేస్తున్న ముందస్తు ఏర్పాట్లు మరియు భక్తుల ఉత్సాహాన్ని చూస్తుంటే, భారతదేశంలోనే అత్యంత శక్తివంతమైన ఆధ్యాత్మిక సంగ్రామాల్లో ఒకటిగా మేడారం మళ్ళీ నిలవబోతోంది.