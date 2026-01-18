Mauni Amavasya 2026, Today Telugu Panchangam: నేడే మౌని అమావాస్య.. పుణ్య స్నానాలు, ఉపవాసానికి శుభ ముహుర్తాలివే.. ఈ ఒక్క పరిహారంతో పితృ దోషాలు మాయం!
Mauni Amavasya 2026 Today Telugu Panchangam: నేడు మౌని అమావాస్య (18 జనవరి 2026): పవిత్రమైన పుష్య అమావాస్య నాడు మౌన వ్రతం, నదీ స్నానానికి శుభ ముహుర్తాలు ఎప్పుడు? రాహుకాలం, అభిజిత్ ముహుర్తం సమయాలతో పాటు నేటి పంచాంగం పూర్తి వివరాలు మీకోసం.
Mauni Amavasya 2026, Today Telugu Panchangam: హిందూ సంప్రదాయంలో పుష్య మాసంలో వచ్చే అమావాస్యకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఉంది. దీనినే 'మౌని అమావాస్య' అని పిలుస్తారు. జనవరి 18, ఆదివారం నాడు చంద్రుడు మకర రాశిలో సంచరిస్తున్న వేళ.. ఈరోజు చేసే దానధర్మాలు, మౌన వ్రతం వెలకట్టలేని పుణ్యఫలాలను ఇస్తాయని శాస్త్రం చెబుతోంది. నేటి పంచాంగం మరియు ముహుర్తాల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి:
నేటి తిథి, నక్షత్ర విశేషాలు:
తేదీ: 18 జనవరి 2026, ఆదివారం
తిథి: అమావాస్య రాత్రి 1:21 గంటల వరకు ఉంటుంది. అనంతరం మాఘ శుద్ధ పాడ్యమి ప్రారంభమవుతుంది.
నక్షత్రం: పూర్వాషాఢ నక్షత్రం ఉదయం 10:14 వరకు ఉంటుంది. ఆ తర్వాత ఉత్తరాషాఢ నక్షత్రం ప్రారంభమవుతుంది.
యోగం: హర్ష యోగం రాత్రి 9:10 వరకు, అనంతరం వజ్ర యోగం.
గ్రహ సంచారం: చంద్రుడు ఈరోజు ధనస్సు రాశి నుంచి మకర రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు.
శుభ ముహుర్తాలు (Auspicious Timings):
పుణ్య స్నానాలు, జప తపాలకు మరియు ఉపవాస దీక్షలకు అనుకూల సమయాలు:
బ్రహ్మ ముహుర్తం: తెల్లవారుజామున 5:17 గంటల నుంచి ఉదయం 6:05 గంటల వరకు. (నదీ స్నానానికి అత్యంత శ్రేష్ఠం)
అభిజిత్ ముహుర్తం: మధ్యాహ్నం 12:04 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12:48 గంటల వరకు.
అమృత కాలం: తెల్లవారుజామున 5:01 గంటల నుంచి ఉదయం 6:43 గంటల వరకు.
అశుభ సమయాలు (జాగ్రత్త వహించాల్సినవి):
రాహు కాలం: మధ్యాహ్నం 4:36 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5:59 గంటల వరకు.
యమగండం: మధ్యాహ్నం 12:26 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 1:49 గంటల వరకు.
దుర్ముహుర్తం: సాయంత్రం 4:30 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5:14 గంటల వరకు.
వర్జ్యం: సాయంత్రం 6:47 గంటల నుంచి రాత్రి 8:30 గంటల వరకు.
మౌని అమావాస్య ప్రాముఖ్యత - పరిహారాలు:
మౌన వ్రతం: ఈరోజు రోజంతా మౌనంగా ఉంటే ఒక అశ్వమేధ యాగం చేసినంత ఫలితం లభిస్తుందని నమ్మకం. కనీసం స్నానం చేసే సమయం వరకైనా మౌనంగా ఉండాలి.
పితృ తర్పణం: అమావాస్య పితృదేవతలకు ప్రీతికరమైన రోజు. ఈరోజు ఎవరైతే తమ పెద్దలకు తర్పణాలు ఇస్తారో వారి కుటుంబంపై పితృ దోషాలు తొలగిపోతాయి.
నేటి పరిహారం: ఈరోజు ఆదివారం కావడంతో సూర్యోదయ వేళ సూర్య భగవానుడికి నీటితో అర్ఘ్యం సమర్పించాలి. ఆ నీటిలో ఎర్రటి పువ్వులు, అక్షతలు వేయడం వల్ల ఆరోగ్యం, ఐశ్వర్యం ప్రాప్తిస్తాయి.