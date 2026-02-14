Mahashivratri 2026: మహాశివరాత్రి రోజు ఈ పరిహారాలు చేస్తే.. ఉద్యోగం, వ్యాపారంలో ఊహించని సక్సెస్ మీసొంతం!
మహాశివరాత్రి రోజున ప్రత్యేక పూజలు చేస్తే శుభ ఫలితాలు ఉద్యోగం, వ్యాపారంలో అడ్డంకులు తొలగి పురోగతి సాధ్యం
హిందువుల పండుగలలో 'మహాశివరాత్రి' ప్రత్యేకమైనది. మాఘమాసం కృష్ణపక్ష చతుర్దశి రోజున అత్యంత పవిత్రమైన మహాశివరాత్రి పండుగను జరుపుకుంటారు. ఇది శివునికి అత్యంత ప్రీతికరమైన తిథి. భక్తుల పాలిట పెన్నిదైన ఆ భోళా శంకరుడు.. లింగోద్భవం చెందిన పవిత్ర దినమే మహాశివరాత్రి. అర్ధరాత్రి లింగోద్భవ కాలంలో భక్తులు శివారాధన, ఉపవాసం, జాగరణ చేస్తారు. ఈ రోజున శివార్చన చేయడం వల్ల గ్రహ బాధలు, అపమృత్యు దోషాలు తొలగిపోతాయని భక్తుల విశ్వాసం. అత్యంత విశిష్టమైనదిగా భావించే మహాశివరాత్రి ఈసారి ఆదివారం (ఫిబ్రవరి 15) వస్తోంది. మరి మహాశివరాత్రి రోజున ఏ పరిహారాలు చేస్తే విజయం దక్కుతుందో తెలుసుకుందాం.
మహాశివరాత్రి అనేది శివుని ఆశీస్సులు పొందడానికి ఒక ప్రత్యేక సందర్భం. ఈ పవిత్ర రోజున భక్తి, సరైన ఆచారాలతో పూజించడం వల్ల జీవితంలోని అనేక సమస్యలు తొలగిపోతాయని భక్తులు నమ్ముతారు. వివాహం, సంపద, కుటుంబ ఆనందానికి సంబంధించిన సమస్యలను పరిష్కరించడానికి మహాశివరాత్రి చాలా శుభప్రదంగా పరిగణించబడుతుంది. మీరు కూడా ఆనందం, శ్రేయస్సు, ఆర్థిక పురోగతి, వైవాహిక స్థిరత్వాన్ని కోరుకుంటే.. మీరు ఈ ఏడు చర్యలను అవలంబించవచ్చు.
గంగా జలం/పంచామృతంతో అభిషేకం:
మహాశివరాత్రి నాడు శివలింగానికి అభిషేకం చేయడం చాలా పవిత్రమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. మీరు గంగా జలం, పచ్చి పాలు లేదా పంచామృతం (పాలు, పెరుగు, నెయ్యి, తేనె మరియు చక్కెర)తో అభిషేకం చేయవచ్చు. అలా చేయడం వల్ల ప్రతికూల శక్తి తొలగిపోయి.. ఇంటికి ఆనందం, శాంతి, శ్రేయస్సు వస్తుంది.
21 బిల్వ ఆకులు సమర్పించండి:
శివుడికి బిల్వ ఆకు అంటే చాలా ఇష్టం. మహాశివరాత్రి రోజున 21 బిల్వ ఆకులకు గంధపు చెక్కతో కలిపి శివలింగానికి సమర్పించండి. అలాగే ఉమ్మెత్త పువ్వు, తెల్లని పువ్వులను సమర్పించండి. ఇలా చేస్తే వివాహం కోరిక నెరవేరుస్తుందని, వైవాహిక జీవితంలో అడ్డంకులను తొలగిస్తుందని నమ్ముతారు.
పార్వతి దేవికి సుహాగ్ వస్తువులను సమర్పించండి.
పార్వతీ దేవిని ఆదర్శవంతమైన భార్యగా (సుహాగిని) భావిస్తారు. పార్వతి దేవికి సుహాగ్ (పసుపు, కుంకుమ, గాజులు, సింధూరం) వస్తువులను సమర్పించడం వల్ల వైవాహిక ఆనందం దక్కుతుంది. మీ జీవిత భాగస్వామికి శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఎరుపు లేదా ఆకుపచ్చ గాజులు, వెర్మిలియన్, ఎరుపు కండువాను సమర్పించండి. ఇది మీ ప్రేమ, నమ్మకంకు స్థిరత్వాన్ని తెస్తుంది.
శమీ ఆకులతో ఆర్థిక అడ్డంకులను తొలగించండి.
మీరు ఆర్థిక ఇబ్బందులు లేదా డబ్బు సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నట్లయితే.. శివుడికి 5 లేదా 7 శమీ ఆకులను (జమ్మి ఆకు) సమర్పించండి. పూజ తర్వాత ఒక ఆకును మీ బీరువా లేదా పర్సులో ఉంచండి. ఇది ఆర్థిక సమస్యలను తగ్గిస్తుంది.
చెరకు రసంతో అభిషేకం:
చెరకు రసం లక్ష్మీదేవికి చిహ్నంగా పరిగణించబడుతుంది. మహాశివరాత్రి నాడు చెరకు రసంతో అభిషేకం చేయడం వల్ల ఆర్థిక శ్రేయస్సు లభిస్తుంది. మీరు పోగొట్టుకున్న డబ్బును తిరిగి పొందే అవకాశాలు ఉంటాయి.
ఓం నమః శివాయ అని 108 సార్లు జపించండి:
మహాశివరాత్రి రాత్రి ఈ పవిత్ర మంత్రాన్ని (ఓం నమః శివాయ) 108 సార్లు జపించండి. ఈ మంత్రం మానసిక ప్రశాంతతను తెస్తుంది. అంతేకాదు పని లేదా వ్యాపారంలో విజయం సాధించడంలో సహాయపడుతుంది.
నందికి పచ్చి మేత:
శివుని వాహనమైన నందికి పచ్చి మేత నైవేద్యం పెట్టడం కూడా శుభప్రదం. మీరు వివాహంలో అడ్డంకులు ఎదుర్కొంటున్నట్లయితే.. నంది చెవిలో మీ కోరికలను చెప్పండి. బెల్లం నైవేద్యం పెట్టడం వల్ల మనసుకు ప్రశాంతత లభిస్తుంది.