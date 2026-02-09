Maha Shivaratri Story: ఆధునిక జీవితానికి మార్గదర్శి శివపార్వతుల వివాహ గాథ
మహా శివరాత్రి సందర్భంగా శివపార్వతుల వివాహ గాథ, తపస్సు, భక్తి, దైవిక కలయిక వెనుక ఉన్న పురాణ కథ వివరాలు తెలుసుకోండి.
Maha Shivaratri Story: మహా శివరాత్రి సందర్భంగా శివపార్వతుల వివాహ గాథకు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఉంది. హిందూ పురాణాల ప్రకారం పరమశివుడు–పార్వతి దేవి కలయిక విశ్వ సమతుల్యతకు ప్రతీకగా భావించబడుతుంది. ఈ దివ్య వివాహ ఘట్టం భక్తి, సహనం, ఆధ్యాత్మిక సంకల్పానికి ప్రతీకగా వివిధ పురాణాల్లో వివరించబడింది.
పురాణ కథనాల ప్రకారం, శివుడి తొలి భార్య సతి దక్ష యజ్ఞంలో అవమానం భరించలేక ఆత్మాహుతి చేసుకున్న తర్వాత శివుడు లోకవ్యవహారాల నుంచి వైదొలిగి కైలాసంలో ధ్యానంలో మునిగిపోయాడు. అనంతరం సతి పార్వతిగా హిమవంతుడు, మేన దంపతులకు జన్మించింది. చిన్ననాటి నుంచే పార్వతికి శివుడిపై భక్తి, ఆకర్షణ పెరిగినట్లు పురాణాలు చెబుతున్నాయి.
తారకాసురుడు అనే రాక్షసుడు వరప్రభావంతో లోకాలకు భయం కలిగించిన సమయంలో, అతన్ని శివుడి కుమారుడే సంహరించగలడని దేవతలు గ్రహించారు. దీంతో శివుడు–పార్వతి కలయిక అవసరమని భావించారు. పార్వతి శివుడిని పొందేందుకు కఠోర తపస్సు చేసినట్లు కథనాలు తెలియజేస్తున్నాయి. ఆమె భక్తిని పరీక్షించేందుకు శివుడు వృద్ధ బ్రాహ్మణుడి రూపంలో ప్రత్యక్షమయ్యాడని, చివరకు ఆమె అచంచల సంకల్పాన్ని అంగీకరించినట్లు పురాణ గాథలు వివరిస్తాయి.
దేవతల అభ్యర్థన మేరకు కామదేవుడు శివుడి ధ్యానాన్ని భంగం చేయడానికి ప్రయత్నించగా, శివుడి కోపానికి గురై భస్మమయ్యాడని కథనం చెబుతోంది. అనంతరం పరిస్థితులను గ్రహించిన శివుడు పార్వతిని శక్తిగా అంగీకరించి వివాహం చేసుకున్నట్లు పురాణాలు పేర్కొంటున్నాయి. ఉత్తరాఖండ్లోని త్రియుగినారాయణ్ ప్రాంతంలో ఈ దివ్య వివాహం జరిగినట్లు విశ్వాసం ఉంది.
శివపార్వతుల వివాహ గాథను మహా శివరాత్రి సందర్భంగా భక్తులు స్మరించుకుంటారు. భక్తి, సహనం, ఆధ్యాత్మిక ఐక్యతకు ఈ గాథ ప్రతీకగా పరిగణించబడుతోంది.
గమనిక: పై వివరాలు పురాణ విశ్వాసాల ఆధారంగా ఇవ్వబడ్డాయి.