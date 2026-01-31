Magha Purnima 2026: మాఘ పూర్ణిమ నాడు ఇవి దానం చేస్తే చాలు.. శని, రాహు దోషాలు తొలగి అదృష్టం వరిస్తుంది!
Magha Purnima 2026: మాఘ పూర్ణిమ (ఫిబ్రవరి 1, 2026) నాడు ఏ వస్తువులు దానం చేస్తే శని, రాహు, కేతు దోషాలు తొలగిపోతాయి? సూర్య, చంద్ర గ్రహాల అనుగ్రహం కోసం చేయాల్సిన పరిహారాలు మరియు ఆయుష్మాన్ యోగ విశేషాలు మీకోసం.
Magha Purnima 2026: హిందూ సంప్రదాయంలో మాఘ మాసానికి, అందులోనూ మాఘ పూర్ణిమకు అత్యంత ప్రాముఖ్యత ఉంది. 2026లో ఫిబ్రవరి 1, ఆదివారం నాడు మాఘ పూర్ణిమ వస్తోంది. ఈ రోజున చేసే స్నాన, దాన జపాలకు వేల రెట్లు ఫలితం ఉంటుందని పురాణాలు చెబుతున్నాయి.
ముఖ్యంగా జాతకంలో శని, రాహు, కేతువుల మహాదశ లేదా అంతర్దశల వల్ల ఇబ్బందులు పడేవారికి ఈ రోజు ఒక గొప్ప వరమని జ్యోతిష్య నిపుణులు వివరిస్తున్నారు. ఈ పవిత్ర దినాన ఏ గ్రహ దోషానికి ఎలాంటి దానం చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
గ్రహ దోష నివారణకు ప్రత్యేక దానాలు:
శని ప్రభావం తగ్గడానికి: శని మహాదశ లేదా ఏలినాటి శని ప్రభావం ఉన్నవారు మాఘ పూర్ణిమ నాడు నల్ల నువ్వులు, ఆవాల నూనె, ముదురు రంగు వస్త్రాలను దానం చేయాలి. దీనివల్ల పనుల్లో ఆటంకాలు తొలగి విజయం లభిస్తుంది.
రాహు దోష నివారణకు: ఉద్యోగంలో ఎదుగుదల లేకపోయినా, మనశ్శాంతి కరువైనా.. ఈ రోజు జంతువులకు ఆహారం పెట్టాలి. ముఖ్యంగా కుక్కలకు ఆహారం ఇవ్వడం, చీమలకు పిండి వేయడం వల్ల రాహువు శాంతిస్తాడు.
కేతువు అనుకూలత కోసం: ఆరోగ్య సమస్యలు వేధిస్తున్న వారు నలుపు లేదా తెలుపు రంగు దుస్తులను పేదలకు దానం చేయాలి. దీనివల్ల ఆలోచనల్లో స్థిరత్వం ఏర్పడుతుంది.
నవగ్రహాల అనుగ్రహం కోసం:
సూర్యుడు: ఈ ఏడాది పూర్ణిమ ఆదివారం రావడం విశేషం. సూర్యుని అనుగ్రహం కోసం బెల్లం, గోధుమలు దానం చేయాలి.
చంద్రుడు: మనశ్శాంతి కోసం పాలు, చక్కెర లేదా బియ్యం దానం చేయడం ఉత్తమం.
బృహస్పతి (గురుడు): పసుపు రంగు వస్త్రాలు, అరటిపండ్లు దానం చేస్తే విద్యా, ఉద్యోగాల్లో రాణిస్తారు.
శుక్రుడు: భౌతిక సౌఖ్యాల కోసం తెల్ల నువ్వులు లేదా నెయ్యిని దానం చేయాలి.
పుణ్య స్నానం - గంగాజల ప్రాశస్త్యం:
మాఘ పూర్ణిమ నాడు గంగానదిలో స్నానం చేయడం అత్యంత పుణ్యప్రదం. నదులకు వెళ్లే అవకాశం లేనివారు ఇంట్లోనే స్నానం చేసే నీటిలో కొద్దిగా గంగాజలం కలుపుకుని స్నానం చేసినా సమాన ఫలితం దక్కుతుందని పండితులు చెబుతున్నారు.
అరుదైన శుభయోగాలు:
2026 మాఘ పూర్ణిమ నాడు ఆయుష్మాన్ యోగం, పుష్య నక్షత్రం, ప్రీతి యోగం మరియు సర్వార్థ సిద్ధి యోగాలు కలిసి రావడం విశేషం. ఈ శుభ సమయాల్లో చేసే దైవ కార్యాలు, సేవా కార్యక్రమాలు దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనాలను ఇస్తాయి.
గమనిక: ఈ సమాచారం మత విశ్వాసాలు మరియు జ్యోతిష్య పండితుల అభిప్రాయాల ఆధారంగా ఇవ్వబడింది. దీనికి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవు. భక్తులు తమ నమ్మకాన్ని బట్టి అనుసరించవచ్చు.