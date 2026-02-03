Lucky Moles: మీ బాడీపై ఈ మచ్చలు ఉంటే మీరు కోటీశ్వరులే! సాముద్రిక శాస్త్రం ఏం చెబుతోంది?
Lucky Moles on Women Body Telugu: శరీరంపై ఈ ప్రదేశాల్లో పుట్టుమచ్చలు ఉంటే మీరు కోటీశ్వరులే! సాముద్రిక శాస్త్రం ప్రకారం మహిళలకు అదృష్టాన్ని మరియు సంపదను తెచ్చిపెట్టే పుట్టుమచ్చల రహస్యాలు మీకోసం.
Lucky Moles on Women Body Telugu: సాముద్రిక శాస్త్రం ప్రకారం, మహిళల శరీరంలోని కొన్ని నిర్దిష్ట ప్రదేశాల్లో ఉండే పుట్టుమచ్చలు వారి జీవితంలో వైభవాన్ని, రాజభోగాలను సూచిస్తాయి. ఆ అదృష్ట చిహ్నాలు ఎక్కడ ఉన్నాయో చూద్దాం:
సంపదను తెచ్చే అదృష్ట మచ్చలు:
నాభి (బొడ్డు) వద్ద మచ్చ: బొడ్డు దగ్గర లేదా నడుము ప్రాంతంలో మచ్చ ఉన్న మహిళలు అత్యంత అదృష్టవంతులు. వీరికి జీవితంలో ఆర్థికంగా ఎప్పుడూ లోటు ఉండదని, రాజభోగాలను అనుభవిస్తారని శాస్త్రం చెబుతోంది.
నుదుటిపై మచ్చ: నుదుటి మధ్య భాగంలో మచ్చ ఉంటే వారు ఎంతో ఆత్మవిశ్వాసం కలవారని అర్థం. నాయకత్వ లక్షణాలతో సమాజంలో గొప్ప స్థాయికి చేరుకుంటారు.
గడ్డంపై మచ్చ: గడ్డం మీద మచ్చ ఉంటే అందంతో పాటు స్వతంత్ర భావాలు కలిగి ఉంటారు. ముఖ్యంగా వ్యాపార రంగంలో వీరు తక్కువ కాలంలోనే కోటీశ్వరులు అయ్యే అవకాశం ఉంది.
అరిపాదం కింద మచ్చ: అరిపాదం కింద పుట్టుమచ్చ ఉంటే ప్రయాణాలు ఎక్కువగా చేస్తారు. వీరికి విదేశీ యానాలు చేసే అవకాశం, అక్కడ స్థిరపడి సంపద సంపాదించే యోగం ఉంటుంది.
వ్యక్తిత్వం మరియు కుటుంబ గౌరవం:
చెవిపై మచ్చ: చెవి పైభాగంలో మచ్చ ఉన్నవారు చాలా తెలివైన వారు. వీరు విద్యలో రాణించడమే కాకుండా కుటుంబ గౌరవాన్ని కాపాడతారు.
భుజంపై మచ్చ: కుడి భుజంపై మచ్చ బాధ్యతను సూచిస్తుంది. ఇలాంటి వారు కుటుంబాన్ని ఆర్థికంగా ఉన్నత స్థితికి తీసుకెళ్లడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తారు.
కనుబొమ్మల మధ్య మచ్చ: ఇక్కడ మచ్చ ఉంటే వారు జ్ఞానవంతులు మరియు ఆధ్యాత్మిక చింతన కలవారని అర్థం.
రంగును బట్టి ఫలితాలు:
సాముద్రిక శాస్త్రం ప్రకారం, పుట్టుమచ్చల రంగు కూడా ఫలితాలపై ప్రభావం చూపుతుంది:
ఎరుపు లేదా గోధుమ రంగు: ఇవి అత్యంత శుభ ఫలితాలను ఇస్తాయి.
నలుపు రంగు: ఇవి సాధారణ ఫలితాలను ఇస్తాయి.
గమనిక: ఈ సమాచారం ప్రాచీన నమ్మకాలు మరియు సాముద్రిక శాస్త్రంపై ఉన్న అవగాహన కోసం మాత్రమే. ఒక వ్యక్తి విజయం అనేది వారి కష్టం మరియు ప్రతిభపై కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది.