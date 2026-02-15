  • Menu
LIVE : గురుదేవ్ దివ్య సాన్నిధ్యంలో శివరాత్రి మహోత్సవాలు | Shivratri Celebrations with Gurudev | hmtv 

మహాశివరాత్రి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని గురుదేవ్ దివ్య సాన్నిధ్యంలో జరుగుతున్న శివరాత్రి మహోత్సవాల ప్రత్యక్ష ప్రసారం.



మహాశివరాత్రి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని గురుదేవ్ దివ్య సాన్నిధ్యంలో జరుగుతున్న శివరాత్రి మహోత్సవాల ప్రత్యక్ష ప్రసారం. ప్రత్యేక పూజలు, అభిషేకాలు, భక్తి కార్యక్రమాలు, ఆధ్యాత్మిక సందేశాలతో ఈ వేడుకలు భక్తులను ఆధ్యాత్మికానందంలో ముంచెత్తుతున్నాయి. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న భక్తుల కోసం ప్రతి ముఖ్య ఘట్టాన్ని మీ ముందుకు తీసుకొస్తోంది HMTV. భక్తి, భావం, ఆధ్యాత్మికత కలిసిన ఈ లైవ్ కార్యక్రమాన్ని మిస్ అవ్వకండి.

