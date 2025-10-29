Ksheerabdhi Dwadashi Vrat Katha: కార్తీకమాసంలో క్షీరాబ్ధి ద్వాదశి వ్రతం చేయడం వల్ల కలిగే పుణ్యం
కార్తీకమాసంలో పౌర్ణమి ముందు వచ్చే ద్వాదశి రోజును క్షీరాబ్ధి ద్వాదశి అంటారు. ఈ రోజు తులసీదేవిని పూజించి దీపదానం చేసే వారికి అనేక పుణ్యఫలితాలు లభిస్తాయని వ్యాసమహర్షి ధర్మరాజుకి వివరించారు.
పూర్వం రాజ్యాన్ని కోల్పోయిన ధర్మరాజు సోదరులతో కలిసి ద్వైతవనంలో నివసిస్తున్న సమయంలో వ్యాసమహర్షి అక్కడకు వచ్చారు. ఆయనను గౌరవించి, ధర్మరాజు “ప్రభూ! మనుష్యులు సర్వకామాలు పొందేందుకు ఏ ఉపాయాన్ని ఆచరించాలి?” అని అడిగాడు.
అప్పుడు వ్యాసమహర్షి చెప్పారు “నారదుడు ఒకప్పుడు బ్రహ్మదేవుని అడిగినప్పుడు ఆయన రెండు వ్రతాలను చెప్పాడు. ఒకటి క్షీరాబ్ధి ద్వాదశి వ్రతం, రెండవది క్షీరాబ్ధి శయన వ్రతం. అందులో క్షీరాబ్ధి ద్వాదశి వ్రతం గురించి చెబుతాను విను,” అని చెప్పారు.
పూజా విధానం
కార్తిక శుక్ల ద్వాదశి రోజున సూర్యాస్తమానానంతరం శ్రీమహావిష్ణువు పాలసముద్రంలో యోగనిద్రనుండి లేచి, శ్రీమహాలక్ష్మీదేవి, దేవతలు, మునులతో కలిసి బృందావనానికి వచ్చి ప్రతిజ్ఞ చేశాడు —
“ఎవరైనా ఈ రోజున తులసి పూజ చేసి, దీపదానం చేసి, తులసి కథ వింటే వారికి సర్వపాపాలు నశించి నా సాయుజ్యం లభిస్తుంది” అని.
వ్యాసుడు పూజా విధానం వివరించారు
ఏకాదశి నాడు ఉపవాసం చేసి, ద్వాదశి నాడు సాయంకాలం స్నానం చేసి తులసికోటను శుభ్రపరచి ఐదు రంగుల ముగ్గులతో అలంకరించి, లక్ష్మీసహితుడైన విష్ణువును తులసితో పూజించాలి.
నైవేద్యంగా కొబ్బరి, బెల్లం, ఖర్జూరం, అరటిపండ్లు, చెఱుకుముక్కలు సమర్పించాలి.
తర్వాత దీపదాన మహిమ విని, బ్రాహ్మణులకు తాంబూలం ఇవ్వాలి.
దీపదాన మహిమ
ద్వాదశి నాడు తులసి కోట వద్ద లేదా బృందావన సమీపంలో దీపదానం చేయడం అత్యంత పుణ్యప్రదం.
ఒక దీపం వెలిగించినా పాపాలు నశిస్తాయి, అనేక దీపాలు వెలిగించిన వారికి అనంత ఫలితం లభిస్తుంది.
ఒక వత్తితో దీపం వెలిగిస్తే జ్ఞానవంతుడవుతాడు
నాలుగు వత్తులతో వెలిగిస్తే రాజసుఖం పొందుతాడు
పదివత్తులు వేసి వెలిగిస్తే విష్ణుసాయుజ్యం పొందుతాడు
వెయ్యివత్తులు వెలిగిస్తే విష్ణురూపుడవుతాడు
ఆవునేయి జ్ఞానమోక్షమును ఇస్తుంది, నువ్వుల నూనె సంపదను ఇస్తుంది, ఆముదం ఆయుష్షును తగ్గిస్తుంది.
అందుకే ఆవునేయి లేదా నువ్వుల నూనెతో దీపం వెలిగించడం ఉత్తమం.
తులసి మహిమ
తులసి మహిమను బ్రహ్మదేవుడు కూడా పూర్తిగా చెప్పలేడు. కార్తీకమాసంలో తులసి పూజ చేసే వారు ఉత్తమలోకాలను పొందుతారు. తులసి లేని చోట యమదూతలు రావు.
పూర్వం కాశ్మీరంలో హరిమేధుడు, సుమేధుడు అనే ఇద్దరు బ్రాహ్మణులు తీర్థయాత్రలో తులసితోటను చూశారు. సుమేధుడు తులసిని భక్తితో నమస్కరించాడు. అతనికి హరిమేధుడు కారణం అడగగా, సుమేధుడు తులసి పుట్టుక కథను చెప్పాడు.
క్షీరసాగర మథనంలో తులసి, లక్ష్మీదేవి, అమృతకలశం, ఐరావతం వంటి పుణ్యవస్తువులు పుట్టాయి. తులసిని విష్ణువు వివాహం చేసుకున్నాడు. అందువల్ల నారాయణుడు తులసిని ఎంతో ఇష్టపడుతాడు.
ఈ కథ విన్నవారికి సర్వపాపాలు నశించి, మోక్షప్రాప్తి కలుగుతుంది.
సారాంశం:
క్షీరాబ్ధి ద్వాదశి రోజున తులసి పూజ, దీపదానం చేసి తులసి కథ వినడం ద్వారా భక్తులు పాప విమోచనం పొంది వైకుంఠప్రాప్తిని సాధిస్తారని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి.