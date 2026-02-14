Maha Shivaratri 2026: మహాశివరాత్రికి ముందే కోటప్పకొండకు భక్తుల రద్దీ, ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు
మహాశివరాత్రి వేడుకలకు ముందుగానే గుంటూరు జిల్లా నరసరావుపేట సమీపంలోని Kotappakonda Temple భక్తులతో కిటకిటలాడుతోంది. ప్రతి ఏడాది మహాశివరాత్రి సందర్భంగా ఈ పుణ్యక్షేత్రానికి లక్షలాది మంది భక్తులు తరలి వస్తుంటారు. ఈసారి కూడా ముందస్తుగానే భక్తుల రద్దీ పెరగడంతో దేవస్థానం అధికారులు విస్తృత ఏర్పాట్లు చేపట్టారు.
శైవక్షేత్రాలలో ప్రముఖ స్థానం ఉన్న ఈ కొండపై స్వామివారు దక్షిణామూర్తి రూపంలో దర్శనమిస్తారని భక్తుల విశ్వాసం. కొండపై కాకులు వాలవని ప్రత్యేకత కూడా ఈ క్షేత్రానికి ఉందని స్థానికులు చెబుతున్నారు. మహాశివరాత్రి ఉత్సవాల ప్రారంభంతో ప్రభల ఊరేగింపులు కొనసాగుతున్నాయి. ఓం నమశ్శివాయ నామస్మరణతో ఆలయ ప్రాంగణం మార్మోగుతోంది.
భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని పోలీసులు, రెవెన్యూ అధికారులు సంయుక్తంగా భద్రతా చర్యలు చేపట్టారు. అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా ప్రత్యేక నిఘా ఏర్పాటు చేశారు. శివరాత్రి సందర్భంగా ఐదు రోజులపాటు ఉత్సవాలు నిర్వహించనున్నట్లు దేవస్థానం వర్గాలు తెలిపాయి. ఆలయ పరిసరాలను విద్యుత్ దీపాలతో అలంకరించారు.
అభిషేకాలు, ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించిన అనంతరం భక్తులకు దర్శనాలు కల్పిస్తున్నారు. రద్దీ అధికంగా ఉండటంతో కొంతసమయం అభిషేకాలను నిలిపి కేవలం దర్శనాలకే అనుమతి ఇస్తున్నారు. వీఐపీ సందర్శనలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో సాధారణ భక్తులకు ఇబ్బందులు లేకుండా ప్రత్యేక క్యూలైన్లు ఏర్పాటు చేశారు.
రవాణా సౌకర్యాల పరంగా ప్రత్యేక బస్సులు నడుపుతున్నారు. వివిధ మార్గాల్లో పార్కింగ్ ఏర్పాట్లు చేసి ట్రాఫిక్ నియంత్రణ చర్యలు అమలు చేస్తున్నారు. మహాశివరాత్రి రోజున భక్తుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.