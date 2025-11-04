Karthika Purnima Pooja 2025: కార్తీక పౌర్ణమి శుభముహూర్తం, పూజా సామగ్రి & సులభ పూజావిధానం ఇంట్లోనే!
Karthika Purnima 2025 నవంబర్ 5న జరుపుకుంటారు. ఇంట్లో సులభంగా చేయగల పూజావిధానం, పూజా సామగ్రి జాబితా, శుభముహూర్తం, పూజా మంత్రాలు, దీపారాధన ప్రాముఖ్యత, ఉపవాస నియమాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
తేదీ: నవంబర్ 5, 2025 (బుధవారం)
పర్వదినం: త్రిపురారి పౌర్ణమి / దేవ దీపావళి / కార్తీక దీపోత్సవం
Karthika Purnima 2025 హిందువులకు అత్యంత పవిత్రమైన రోజు. ఈ రోజున శివుడు, విష్ణువు, లక్ష్మీదేవి, తులసీదేవి మరియు కార్తికేయుడిని పూజిస్తారు. పాప విమోచనం, ఆరోగ్యం, ఐశ్వర్యం కలిగించే రోజు ఇది.
కార్తీక పౌర్ణమి పూజావిధానం (Step-by-Step Pooja Vidhanam)
1️.వేకువజామునే స్నానం – పవిత్ర జలస్నానం చేయాలి.
2.ఇంటి శుభ్రత – దేవుడి మందిరాన్ని శుభ్రపరచి ముగ్గు వేయాలి.
3️.దీపారాధన – తులసి కోట ముందు లేదా దేవాలయంలో 365 వత్తులతో దీపాలు వెలిగించండి. రెండు ప్రదేశాల్లోనూ వెలిగిస్తే మరింత శుభం.
కార్తీక పౌర్ణమి పూజా సామగ్రి (Pooja Samagri List)
- నూనె, వత్తులు, ప్రమిదలు
- తులసి ఆకులు, పూలు, పంచామృతం
- శివలింగం లేదా విష్ణువు ఫోటో
- పసుపు, కుంకుమ, అగరుబత్తి, కర్పూరం
- నైవేద్యం (పండ్లు, ప్రసాదం)
పూజా మంత్రాలు & క్రమం
సంకల్పం:
“మమ కార్తీక పౌర్ణమ్యాం శ్రీ శివ విష్ణు లక్ష్మీ తులసీ ప్రీత్యర్థం దీపదాన పూజా కర్మాహం కరిష్యే”
తర్వాత వినాయక పూజ చేయాలి → గౌరీదేవి, తులసీదేవి, విష్ణువు పూజించాలి → గౌరీ అష్టోత్తరం, చంద్ర అష్టోత్తరం చదవాలి → మంగళహారతి ఇవ్వాలి → ఆత్మప్రదక్షిణ చేయాలి.
దీపారాధన ప్రాముఖ్యత
- తులసి కోట వద్ద దీపం వెలిగించడం – పాప విమోచనం.
- శివాలయంలో నందాదీపం – కోటియజ్ఞ ఫలితం.
- ఇంటి బురుజు మీద దీపం వేలాడదీసి ఆకాశ దీపం చూపాలి.
పూజా మంత్రాలు (Pooja Mantras)
- శివ మంత్రం: ఓం నమః శివాయ
- విష్ణు మంత్రం: ఓం నమో నారాయణాయ
- లక్ష్మీ మంత్రం: ఓం శ్రీం మహాలక్ష్మ్యై నమః
- చంద్ర మంత్రం: ఓం చంద్ర దేవాయ నమః
దానం: పేదలకు దీపాలు, దుస్తులు, తులసి మొక్క, ఆహారం దానం చేయడం పుణ్యప్రదం.
ఉపవాసం నియమం
కార్తీక పౌర్ణమి రోజున ఉపవాసం పాటించాలి. పూజ అనంతరం నైవేద్య ప్రసాదం మాత్రమే తీసుకోవాలి.
తర్వాత రోజు కార్తీక బహుళ పాడ్యమి నాడు ఉపవాసం విరమించాలి.