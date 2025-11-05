  • Menu
కార్తీక పౌర్ణమి 2025: లక్ష్మీ కటాక్షం కోసం తప్పక చేయాల్సిన పరిహారాలు — ధనలాభం, శాంతి కోసం ఇవే చేయండి!

Highlights

కార్తీక పౌర్ణమి 2025 రోజున లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం పొందడానికి చేయాల్సిన పరిహారాలు, పూజా విధానం, తులసి దీపారాధన, పసుపు గవ్వలు, ఏకాక్షి కొబ్బరికాయ దానం వివరాలు తెలుసుకోండి.

ఈరోజు కార్తీక పౌర్ణమి (Karthika Pournami 2025) — ఈ రోజు లక్ష్మీదేవిని సరైన పద్ధతిలో ఆరాధిస్తే సంపద, ఐశ్వర్యం, శాంతి మీ ఇంటికి చేరుతాయని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. ఈ ప్రత్యేక రోజున కొన్ని సులభమైన పరిహారాలు (Remedies) చేస్తే డబ్బుకు లోటు ఉండదు, ఆర్థిక ఇబ్బందులు దూరమవుతాయి.

కార్తీక పౌర్ణమి ప్రాధాన్యం

కార్తీక మాసంలో వచ్చే ఈ పౌర్ణమి రోజున దేవతలు భూమిపై దీపావళి జరుపుకుంటారని నమ్మకం.

ఇదే రోజు శివుడు త్రిపురాసురుడుని సంహరించాడని పురాణాల్లో ఉంది.

లక్ష్మీదేవిని సాయంత్రం సమయంలో పూజించడం అత్యంత పుణ్యఫలదాయకం.

కార్తీక పౌర్ణమి పరిహారాలు (Karthika Pournami Remedies 2025)

ఈరోజు లక్ష్మీ కటాక్షం పొందడానికి ఈ సూచనలను పాటించండి

1. లక్ష్మీ పాదముద్రలు వేయండి

  • బియ్యం పిండి, కుంకుమతో ఇంటి బయట నుంచి లోపలికి వచ్చేలా లక్ష్మీదేవి పాదముద్రలు వేయండి.
  • ఇది దేవత ఇంట్లోకి ప్రవేశిస్తోందని సంకేతం.

2. పసుపు గవ్వల పరిహారం

  • పసుపు రంగు గవ్వలను లక్ష్మీదేవి పాదాల వద్ద ఉంచి రాత్రంతా పూజ చేయండి.
  • మరుసటి రోజు వాటిని ఎర్ర వస్త్రంలో కట్టి బీరువాలో ఉంచండి.
  • ఇది ధనలాభం, ఆర్థిక స్థిరత్వం కలిగిస్తుంది.

3. తామర పువ్వు సమర్పణ

  • సాయంత్రం పూజలో తామర పువ్వును లక్ష్మీదేవికి సమర్పించండి.
  • ఈ పువ్వు ఆమెకు అత్యంత ప్రియమైనది.
  • దీని వల్ల ఆర్థిక సమస్యలు తొలగుతాయని నమ్మకం.

4. ఏకాక్షి కొబ్బరికాయ సమర్పణ

  • ఒక కన్ను ఉన్న కొబ్బరికాయను లక్ష్మీదేవికి సమర్పించండి.
  • తర్వాత మరుసటి రోజు దానిని బీరువాలో ఉంచండి.
  • ఇది సంపద, సంతోషం, శాంతిని తీసుకొస్తుంది.

5. తులసి పూజ

  • సాయంత్రం తులసి మొక్క ముందు నెయ్యి దీపం వెలిగించండి.
  • ఇది పుణ్యఫలదాయకం మరియు ఇంట్లో శాంతిని కాపాడుతుంది.

బోనస్ టిప్స్

  1. ఈ రోజు శివాలయంలో దీపారాధన చేయండి.
  2. ఆవుపాలకు పసుపు కలిపి దీపం వెలిగిస్తే లక్ష్మీ కటాక్షం మరింత పెరుగుతుంది.
  3. పేదలకు అన్నదానం, వస్త్రదానం, దీపదానం చేయడం శ్రేయస్కరం.

సారాంశం:

కార్తీక పౌర్ణమి రోజు ఈ పరిహారాలు చేస్తే —

1.ఆర్థిక సమస్యలు తొలగి,

2.ఇంట్లో ఐశ్వర్యం పెరిగి,

3.లక్ష్మీదేవి కటాక్షం శాశ్వతంగా నిలుస్తుంది.

