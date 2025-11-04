  • Menu
కార్తీక పౌర్ణమి 2025: మీ రాశి ప్రకారం ఇవి దానం చేయడం మరిచిపోవద్దు! — పుణ్యఫలం కోటి జన్మలకు సమానం!

కార్తీక పౌర్ణమి 2025: మీ రాశి ప్రకారం ఇవి దానం చేయడం మరిచిపోవద్దు! — పుణ్యఫలం కోటి జన్మలకు సమానం!
Highlights

కార్తీక పౌర్ణమి 2025 నవంబర్ 5న జరుపుకుంటారు. ఈ రోజున శివ–విష్ణు ఆలయాల్లో దీపాలు వెలిగించి, మీ రాశి ప్రకారం వస్తువులు దానం చేస్తే కోటి జన్మల పుణ్యం లభిస్తుంది.

కార్తీక మాసం చివరి పౌర్ణమి రోజు జరుపుకునే కార్తీక పౌర్ణమి హిందూ సంప్రదాయంలో అత్యంత పవిత్రమైన రోజుగా భావిస్తారు. ఈ రోజున శివాలయాల్లో రుద్రాభిషేకం, విష్ణు ఆలయాల్లో దీపారాధన, తులసి కోట వద్ద దీపాలు వెలిగించడం వంటి పూజలు విశేష ఫలితాలు ఇస్తాయని పురాణాలు చెబుతున్నాయి.

కార్తీక పౌర్ణమి 2025 తేదీ: నవంబర్ 5, బుధవారం

ప్రాముఖ్యత: శివ–విష్ణు భక్తులకు అత్యంత పవిత్ర రోజు

దీపారాధన ప్రాముఖ్యత:

కార్తీక పౌర్ణమి రోజున శివాలయాల్లో నందాదీపం, విష్ణు ఆలయాల్లో తులసి దీపం వెలిగిస్తే కోటి యజ్ఞాల ఫలితం వస్తుందని పురాణ వాక్యం.

ఈ రోజు పవిత్ర నదిలో స్నానం చేసి, ప్రతి రాశి వారికి అనుగుణంగా వస్తువులు దానం చేస్తే కోటి జన్మల పుణ్యం లభిస్తుందని విశ్వాసం.

మేష రాశి (Aries)

ఎర్ర వస్త్రాలు, పసుపు, పూలు దానం చేయండి. శక్తి దేవత కటాక్షం లభిస్తుంది.

వృషభ రాశి (Taurus)

గోవు మేత, ఆహారం, వెన్న, పాలు దానం చేస్తే కుటుంబ శ్రేయస్సు పెరుగుతుంది.

మిథున రాశి (Gemini)

పుస్తకాలు, విద్యార్థులకు కలములు, నోట్‌బుక్స్ దానం చేయడం శ్రేయస్కరం.

కర్కాటక రాశి (Cancer)

వెండి వస్తువులు, పాలతో అభిషేకం చేయడం, పేదలకు ఆహారం దానం చేయడం శుభం.

సింహ రాశి (Leo)

బంగారు లేదా పసుపు రంగు వస్త్రాలు, గుడి దీపారాధన చేయండి. రాజయోగం కలుగుతుంది.

కన్యా రాశి (Virgo)

గోధుమ పిండి, చక్కెర, తేనె లేదా గుడి దీపాలు దానం చేస్తే శాంతి కలుగుతుంది.

తులా రాశి (Libra)

నల్ల దుస్తులు, నువ్వులు, నూనె, దీపాలు దానం చేయడం పాప విమోచనం.

వృశ్చిక రాశి (Scorpio)

ఎర్ర పండ్లు, ఉసిరి, రాగి పాత్రలు దానం చేయండి. ఆరోగ్య శ్రేయస్సు లభిస్తుంది.

ధనుస్సు రాశి (Sagittarius)

పసుపు రంగు వస్త్రాలు, కాషాయ దుస్తులు, పండ్లు దానం చేయండి. గురు కటాక్షం లభిస్తుంది.

మకర రాశి (Capricorn)

బెల్లం, నువ్వులు, నూనె, ఇంధనం దానం చేస్తే దారిద్ర్య నివారణ.

కుంభ రాశి (Aquarius)

పుస్తకాలు, దుస్తులు, చల్లని నీరు పేదలకు దానం చేయండి. మానసిక శాంతి లభిస్తుంది.

మీన రాశి (Pisces)

తేనె, పాలు, చక్కెర, తులసి మొక్క దానం చేయడం అత్యంత శ్రేయస్కరం.

