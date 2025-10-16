Karthika Masam 2025: కార్తీక మాసం ఎప్పటి నుంచి ప్రారంభం? పూర్తి వివరాలు
హిందూ మతంలో కార్తీక మాసం ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత కలిగి ఉంటుంది. ఈ నెలను అత్యంత పవిత్రమైనదిగా పరిగణిస్తారు.
హిందూ మతంలో కార్తీక మాసం ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత కలిగి ఉంటుంది. ఈ నెలను అత్యంత పవిత్రమైనదిగా పరిగణిస్తారు. మత విశ్వాసాల ప్రకారం, నాలుగు నెలల యోగ నిద్ర తర్వాత విష్ణువు ఈ నెలలో మేల్కొంటాడు. కార్తీక మాసంలో భజనలు, కీర్తనలు, గంగా స్నానం, దానాలు, దీపారాధన, తులసి పూజలకు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఉంది. ఈ ఆచారాలను పాటించడం వల్ల జీవితంలో శాంతి, ఆనందం, శ్రేయస్సు లభిస్తాయని నమ్మకం ఉంది.
కార్తీక మాసం 2025 తేదీలు
ఈ సంవత్సరం కార్తీక మాసం అక్టోబర్ 22వ తేదీ నుంచి శివారాధనకు విశిష్టమైన కార్తీక మాసం 2025 ప్రారంభమవుతుంది. నవంబర్ 20 వరకు కార్తీక మాసం ఉంటుంది.. ఈ నెలలో విష్ణువు, శ్రీకృష్ణుడు, తులసి మాతను ప్రత్యేకంగా పూజిస్తారు. మత విశ్వాసాల ప్రకారం, దీపాలు వెలిగించడం మరియు తులసి పూజ చేయడం శాశ్వత పుణ్యాన్ని ప్రసాదిస్తుందని నమ్ముతారు.
కార్తీక మాసం మతపరమైన ప్రాముఖ్యత
కార్తీక మాసంలో కార్వా చౌత్, దీపావళి, ధంతేరస్, గోవర్ధన పూజ వంటి ప్రధాన పండుగలు వస్తాయి.
సూర్యోదయానికి ముందే మేల్కొని గంగా నదిలో స్నానం చేయడం, భజనలు, శ్లోకాల పఠనం, పవిత్ర మందిరాల సందర్శన చేయడం శుద్ధి మరియు ఆధ్యాత్మిక లాభాలకు దారితీస్తుంది.
తులసి మొక్కను పూజించడం ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉంది. ఉదయం, సాయంత్రం తులసిని పూజించడం ద్వారా కుటుంబంలో శాంతి, ఆనందం, శ్రేయస్సు కలుగుతాయని నమ్మకం ఉంది.
దీపాలు వెలిగించడం వల్ల విష్ణువు, లక్ష్మీదేవి సంతోషిస్తారు మరియు మోక్షానికి దారి సులభం అవుతుంది.
ముఖ్య సూచనలు
తులసి పూజలో స్వచ్ఛమైన నెయ్యి దీపం వెలిగించాలి.
దీపాలను ప్రతిరోజూ ఉదయం, సాయంత్రం వెలిగించాలి.
భజన, కీర్తనలు, ధ్యానం, పండుగలు మరియు ఉపవాసాల ద్వారా ఈ నెలలో శాశ్వత పుణ్యాలు పొందవచ్చు.
ముగింపు:
కార్తీక మాసం 2025లో భక్తులు సక్రమంగా పూజలు, దీపారాధన, తులసి పూజ, స్నానం, ధ్యానం పాటించడం ద్వారా ఆధ్యాత్మిక లాభాలు పొందవచ్చు. ఈ పవిత్రమైన మాసం జీవితంలో శాంతి, ఆనందం మరియు శ్రేయస్సు తీసుకురాగలదు.