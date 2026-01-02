  • Menu
Kala Sarpa Dosha Remedies: కాల సర్ప దోషంతో ఇబ్బంది పడుతున్నారా? ఈ 5 పుణ్యక్షేత్రాలను దర్శిస్తే దోష విముక్తి ఖాయం!

Kala Sarpa Dosha Remedies: మీ జాతకంలో కాల సర్ప దోషం ఉందా? శ్రీకాళహస్తి, కుక్కే సుబ్రహ్మణ్య వంటి 5 ప్రముఖ క్షేత్రాల దర్శనంతో దోష విముక్తి పొందే మార్గాల గురించి పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ.

Kala Sarpa Dosha Remedies: జాతకంలో కాల సర్ప దోషం ఉన్నవారు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతున్నారు. శాస్త్రాల ప్రకారం శివుడు, సుబ్రహ్మణ్యస్వామి, నాగదేవతలకు ప్రత్యేక పూజలు చేయడం ద్వారా కాల సర్ప దోష ప్రభావాన్ని తగ్గించుకోవచ్చని పేర్కొంటున్నారు. ఇందుకోసం దేశవ్యాప్తంగా ప్రసిద్ధి చెందిన ఐదు ఆలయాలు ఉన్నాయి. వాటిని దర్శించి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తే సానుకూల ఫలితాలు లభిస్తాయని విశ్వసిస్తున్నారు.

కాల సర్ప దోషం వల్ల వివాహంలో ఆలస్యం, కుటుంబ కలహాలు, మానసిక ఒత్తిడి, సంతాన సమస్యలు, అనారోగ్యం వంటి ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయని జ్యోతిష్య గ్రంథాలు చెబుతున్నాయి. అలాంటి దోషాల నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు కింది ఆలయాల్లో పూజలు చేయాలని సూచిస్తున్నారు.

1. శ్రీకాళహస్తీశ్వర స్వామి ఆలయం (ఆంధ్రప్రదేశ్)

రాహు–కేతువులకు ప్రసిద్ధి చెందిన ఈ శివక్షేత్రంలో కాల సర్ప దోష నివారణ పూజలు విశేషంగా జరుగుతాయి. ఇక్కడ నిర్వహించే రాహు–కేతు సర్ప దోష నివారణ పూజలకు దేశవ్యాప్తంగా భక్తులు వస్తుంటారు.

2. కుక్కే సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆలయం (కర్ణాటక)

సర్ప సంస్కారాలకు ప్రసిద్ధి చెందిన ఈ ఆలయంలో సుబ్రహ్మణ్య స్వామికి ప్రత్యేక పూజలు చేస్తారు. సర్ప దోష ప్రభావాల నుంచి రక్షణ పొందేందుకు ఇది ప్రధాన క్షేత్రంగా భావిస్తారు.

3. మహా కాళేశ్వర ఆలయం (ఉజ్జయిని, మధ్యప్రదేశ్)

12 జ్యోతిర్లింగాలలో ఒకటైన ఈ ఆలయం కాల సర్ప దోష నివారణకు శక్తివంతమైన స్థలంగా గుర్తింపు పొందింది. ప్రత్యేక పర్వదినాల్లో ఇక్కడ విశేష పూజలు జరుగుతాయి.

4. ఓంకారేశ్వర్ ఆలయం (మధ్యప్రదేశ్)

నర్మదా నది తీరంలో ఉన్న ఈ శివక్షేత్రంలో కాల సర్ప దోష నివారణ పూజలు నిర్వహిస్తారు. భక్తులు ఇక్కడ ప్రత్యేక ఆచారాలు చేసి ఉపశమనం పొందుతారని నమ్మకం.

5. త్రయంబకేశ్వర్ ఆలయం (నాసిక్, మహారాష్ట్ర)

త్రయంబకేశ్వర్ ఆలయంలో వేద పండితుల ద్వారా కాల సర్ప దోష నివారణ పూజలు నిర్వహిస్తారు. జాతక పరిశీలన అనంతరం తగిన పరిహారాలు సూచిస్తారు.

జాతకాన్ని పరిశీలించి పండితులు సూచించిన విధంగా ఈ ఆలయాల్లో పూజలు చేయడం ద్వారా కాల సర్ప దోష ప్రభావం తగ్గి, జీవితంలో శాంతి, సుఖం కలుగుతాయని విశ్వసిస్తున్నారు.

