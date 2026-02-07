Janaki Jayanti 2026: జానకీ జయంతి 2026.. సీతమ్మ ఆశీస్సులతో అఖండ సౌభాగ్యం.. జానకీ అష్టమి ముహూర్తం, పూజా విధానం ఇవే!
Janaki Jayanti 2026: జానకీ జయంతి 2026.. సీతమ్మ తల్లి జన్మదినం ఎప్పుడు? అఖండ సౌభాగ్యం కోసం ఈ రోజున అనుసరించాల్సిన పూజా విధానం మరియు ముహూర్తం వివరాలు మీకోసం.
Janaki Jayanti 2026: హిందూ ధర్మంలో మాతా సీతాదేవిని సహనం, త్యాగం మరియు పవిత్రతకు నిలువుటద్దంగా భావిస్తారు. మిథిలా నగర రాజైన జనక మహారాజుకు యజ్ఞ భూమిలో లభించిన పుత్రిక, శ్రీరామ చంద్రుని ధర్మపత్ని అయిన సీతమ్మ జన్మదినాన్ని మనం ‘జానకీ జయంతి’ లేదా ‘సీతా అష్టమి’గా ఎంతో భక్తిశ్రద్ధలతో జరుపుకుంటాం.
తేదీ మరియు శుభ ముహూర్తం:
పంచాంగం ప్రకారం, ప్రతి ఏటా ఫాల్గుణ మాసం, కృష్ణ పక్ష అష్టమి తిథి నాడు జానకీ జయంతి వస్తుంది.
అష్టమి తిథి ప్రారంభం: 9 ఫిబ్రవరి 2026, సోమవారం తెల్లవారుజామున 05:01 గంటలకు.
అష్టమి తిథి ముగింపు: 10 ఫిబ్రవరి 2026, మంగళవారం ఉదయం 07:27 గంటలకు.
ఉదయ తిథి ప్రకారం: 9 ఫిబ్రవరి 2026, సోమవారం నాడు జానకీ జయంతి వ్రతాన్ని ఆచరించాలి.
అఖండ సౌభాగ్యం కోసం పూజా విధానం:
ఈ పవిత్ర పర్వదినాన సీతమ్మను భక్తితో పూజిస్తే సకల శుభాలు కలుగుతాయని పండితులు చెబుతున్నారు.
శుద్ధి: బ్రహ్మ ముహూర్తంలో నిద్రలేచి స్నానాది కార్యక్రమాలు ముగించుకుని పూజా మందిరాన్ని సిద్ధం చేసుకోవాలి.
అలంకరణ: పీటపై ఎర్రటి వస్త్రాన్ని పరిచి సీతారాముల ప్రతిమను ప్రతిష్టించాలి. మాతా సీతమ్మకు ఎర్రటి వస్త్రం (చున్నీ) సమర్పించడం విశేషం.
షోడశోపచార పూజ: గాజులు, బొట్టు, సింధూరం వంటి 16 రకాల సౌభాగ్య వస్తువులను అమ్మవారికి సమర్పించి పూజించాలి.
నైవేద్యం: సాత్వికమైన పిండివంటలు, పండ్లు నైవేద్యంగా పెట్టి, సీతారాముల అష్టోత్తరాలతో హారతి ఇవ్వాలి.
దానం: పూజ అనంతరం సుమంగళి స్త్రీలకు పసుపు, కుంకుమ, గాజులు తాంబూలంగా ఇవ్వడం వల్ల అఖండ సౌభాగ్యం కలుగుతుంది.
జానకీ జయంతి విశిష్టత:
ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించే మహిళల వైవాహిక జీవితం సుఖమయంగా ఉంటుంది. భర్తకు దీర్ఘాయుష్షు లభిస్తుందని భక్తుల నమ్మకం. వివాహం కాని యువతులు ఈ వ్రతాన్ని పాటిస్తే సీతమ్మ తల్లి ఆశీస్సులతో శ్రీరాముడి వంటి గుణవంతుడైన భర్త లభిస్తాడని విశ్వసిస్తారు.