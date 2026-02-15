  • Menu
Home  > ఆధ్యాత్మికం

Hanuman Chalisa: హనుమాన్ చాలీసా పఠిస్తున్నారా? ఈ 5 నియమాలు పాటిస్తేనే ‘బల బుద్ధి విద్యా’ ప్రాప్తి!

Hanuman Chalisa
x

Hanuman Chalisa: హనుమాన్ చాలీసా పఠిస్తున్నారా? ఈ 5 నియమాలు పాటిస్తేనే ‘బల బుద్ధి విద్యా’ ప్రాప్తి!

Highlights

Hanuman Chalisa: హనుమాన్ చాలీసా పఠించేటప్పుడు ఈ 5 నియమాలు తప్పనిసరి! గరిష్ట ఫలితాల కోసం ఏ సమయంలో, ఎలా పారాయణ చేయాలో పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

Hanuman Chalisa: కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం, సంకట మోచనుడు అయిన ఆంజనేయ స్వామిని ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి 'హనుమాన్ చాలీసా' ఒక శక్తివంతమైన అస్త్రం. అయితే, చాలామంది దీనిని మొక్కుబడిగా పఠిస్తుంటారు. శాస్త్రాల ప్రకారం, చాలీసా పఠించేటప్పుడు కొన్ని నియమాలు పాటిస్తేనే ఆశించిన ఫలితం దక్కుతుంది. గరిష్ట ఫలితం కోసం పాటించాల్సిన ఆ 5 ముఖ్య నియమాలు ఇవే!

1. సమయం మరియు శుచి


హనుమాన్ చాలీసా పఠించడానికి బ్రహ్మ ముహూర్తం (ఉదయం 4 నుండి 6 గంటల వరకు) అత్యంత శక్తివంతమైన సమయం.

♦ పారాయణకు ముందు తప్పనిసరిగా స్నానం ఆచరించి, శుభ్రమైన వస్త్రాలు ధరించాలి.

♦ ఉదయం వీలుపడకపోతే, సాయంత్రం సంధ్యా సమయంలో కూడా పఠించవచ్చు.

2. సరైన దిశ మరియు ఆసనం

పారాయణ చేసేటప్పుడు కూర్చునే పద్ధతి చాలా ముఖ్యం.

దిశ: తూర్పు లేదా ఉత్తర దిశకు అభిముఖంగా కూర్చోవడం వల్ల సానుకూల శక్తి లభిస్తుంది.

ఆసనం: నేలపై నేరుగా కూర్చోకూడదు. చెక్క పీట లేదా దర్భాసనం (చాప) పై కూర్చోవాలి.

3. ప్రారంభ పద్ధతి

చాలీసాను నేరుగా ప్రారంభించకూడదు.

మొదట విఘ్నేశ్వరుని స్మరించుకోవాలి.

♦ ఆ తర్వాత హనుమంతుని ప్రాణ దైవమైన శ్రీరామచంద్రుని నామస్మరణ చేయాలి. రామ నామం వినిపించే చోట హనుమంతుడు స్వయంగా కొలువై ఉంటాడు. ఆ తర్వాతే చాలీసా పఠించాలి.

4. దీపారాధన మరియు పారాయణ సంఖ్య

ఆంజనేయుని ముందు ఆవు నెయ్యి లేదా నువ్వుల నూనెతో దీపం వెలిగించడం వల్ల గ్రహ దోషాలు తొలగిపోతాయి.

♦ సాధారణంగా రోజుకు 1, 3, 7 లేదా 11 సార్లు పఠించవచ్చు.

♦ మొక్కుబడి ఉన్నవారు మంగళ, శనివారాల్లో 108 సార్లు పఠిస్తే అసాధ్యమైన కార్యాలు కూడా సులభంగా నెరవేరుతాయి.

5. నిషిద్ధాలు - క్రమశిక్షణ

హనుమాన్ చాలీసా పఠించే వారు మరియు ఆ రోజున నియమాలు పాటించే వారు కొన్నింటికి దూరంగా ఉండాలి:

ఆహారం: మాంసాహారం, మద్యం, ధూమపానానికి పూర్తిగా దూరంగా ఉండాలి.

నడవడిక: మనస్సులో చెడు ఆలోచనలు, ఇతరులపై ద్వేషం ఉండకూడదు. బ్రహ్మచర్యం పాటించడం వల్ల స్వామి అనుగ్రహం త్వరగా లభిస్తుంది.

ముఖ్య గమనిక: చాలీసాను వేగంగా చదవడం కంటే, ప్రతి పదాన్ని అర్థం చేసుకుంటూ ఏకాగ్రతతో పఠించడం వల్ల మనశ్శాంతి, ధైర్యం కలుగుతాయి.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick