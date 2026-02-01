February 2026 Telugu Calendar Festivals: ఫిబ్రవరి 2026 పండుగల క్యాలెండర్.. ఈ నెలలో మహాశివరాత్రి ఎప్పుడు? ఇతర ముఖ్యమైన రోజులు ఇవే!
February 2026 Telugu Calendar Festivals: ఫిబ్రవరి 2026 పండుగల జాబితా: ఈ నెలలో మహాశివరాత్రి, మాఘ పౌర్ణమి, సంకటహర చతుర్థి వంటి ముఖ్యమైన పండుగలు ఏ తేదీల్లో వచ్చాయో తెలుసుకోండి. అలాగే రంజాన్ మాసం ఎప్పుడు ప్రారంభం కానుందో పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
February 2026 Telugu Calendar Festivals: 2026వ సంవత్సరం ఫిబ్రవరి నెల ఆధ్యాత్మికంగా ఎంతో విశిష్టతను సంతరించుకుంది. హిందూ సంప్రదాయంలో అత్యంత పవిత్రమైన మహాశివరాత్రితో పాటు మాఘ పౌర్ణమి, రంజాన్ మాసం ప్రారంభం వంటి ప్రధాన పర్వదినాలు ఈ నెలలోనే రానున్నాయి. ఫిబ్రవరి 2026లో భక్తులు జరుపుకోబోయే ప్రధాన పండుగలు, వాటి విశిష్టతలపై ప్రత్యేక కథనం.
ముఖ్యమైన పండుగల తేదీలు:
ఫిబ్రవరి 1 (ఆదివారం) - మాఘ పౌర్ణమి: మాఘ మాసంలో వచ్చే ఈ పౌర్ణమి రోజున నదీ స్నానాలు, విష్ణు ఆరాధన అత్యంత ఫలప్రదం. దైవిక శక్తి మెండుగా ఉండే ఈ రోజున దానధర్మాలు చేయడం శుభప్రదం.
ఫిబ్రవరి 5 (గురువారం) - సంకటహర చతుర్థి: విఘ్నేశ్వరుడికి అంకితం చేయబడిన ఈ రోజున ఉపవాసం ఉండి సంకష్ట నాశన గణపతిని పూజిస్తే కష్టాలన్నీ తొలగిపోతాయని భక్తుల విశ్వాసం.
ఫిబ్రవరి 13 (శుక్రవారం) - విజయ ఏకాదశి: శత్రువులపై విజయం సాధించడానికి, పాప విముక్తి కోసం ఈ ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఆచరిస్తారు. త్రేతాయుగంలో శ్రీరాముడు సైతం ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించినట్లు పురాణాలు చెబుతున్నాయి.
ఫిబ్రవరి 15 (ఆదివారం) - మహాశివరాత్రి: ఈ నెలలో అత్యంత ప్రధానమైన పండుగ ఇది. శివనామ స్మరణతో మార్మోగే ఈ రోజున భక్తులు జాగరణ, అభిషేకాలు నిర్వహిస్తారు. పాలలో కుంకుమ కలిపి శివలింగానికి అభిషేకం చేయడం వల్ల విశేష ఫలితాలు ఉంటాయని పండితులు పేర్కొంటున్నారు.
ఫిబ్రవరి 17 (మంగళవారం) - మాఘ అమావాస్య: పితృదేవతల ఆరాధనకు, తర్పణాలు విడవడానికి ఈ రోజు ఎంతో ప్రశస్తమైనది. ఆధ్యాత్మిక శక్తిని పొందేందుకు ఇది సరైన సమయం.
ఫిబ్రవరి 18 (బుధవారం) - రంజాన్ మాసం ప్రారంభం: ముస్లిం సోదరులు అత్యంత పవిత్రంగా భావించే రంజాన్ మాసం ఫిబ్రవరి 18న (నెలవంక దర్శనాన్ని బట్టి) ప్రారంభం కానుంది. ప్రార్థనలు, దాతృత్వానికి ఈ నెల ప్రత్యేక గుర్తింపు.
ఈ ఫిబ్రవరి నెల ఆధ్యాత్మిక పర్వదినాల కలయికగా ఉండటంతో ఆలయాలన్నీ భక్తులతో కిక్కిరిసిపోనున్నాయి. ప్రత్యేకించి మహాశివరాత్రి మరియు రంజాన్ ప్రారంభం ఒకే నెలలో రావడం విశేషం.
గమనిక: ఈ కథనంలోని సమాచారం మత విశ్వాసాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇది కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే. వీటికి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవు. వీటిని ఎంత వరకు విశ్వసించాలనేది మీ వ్యక్తిగత విషయం.