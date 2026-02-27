East Facing House Vastu Tips: తూర్పు దిశ ఇల్లు: అదృష్టమే కాదు.. ఈ తప్పులు చేస్తే కష్టాలు తప్పవు!
East Facing House Vastu Tips: తూర్పు దిశ ఇల్లు అందరికీ కలిసి వస్తుందా? వాస్తు ప్రకారం తూర్పు వైపు సింహద్వారం ఉన్నవారు చేయకూడని తప్పులేంటి? ఆర్థిక ఇబ్బందులు, అనారోగ్యం కలగకుండా ఉండాలంటే పాటించాల్సిన నియమాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
East Facing House Vastu Tips: సాధారణంగా అందరూ తూర్పు ముఖం ఉన్న ఇళ్లకే ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. తూర్పు దిశకు అధిపతి ఇంద్రుడు, గ్రహాధిపతి సూర్యుడు. ఈ దిశ నుంచి వచ్చే సూర్యరశ్మి ఇంట్లోని బ్యాక్టీరియాను నశింపజేసి ఆరోగ్యాన్ని, కీర్తి ప్రతిష్టలను ఇస్తుంది. కానీ, నిర్మాణంలో లోపాలు ఉంటే అవే ప్రతికూలతలుగా మారుతాయి.
తూర్పు ఇంటి నిర్మాణంలో ముఖ్యమైన నియమాలు:
సింహద్వారం: తూర్పు వైపు ఇంటికి మెయిన్ డోర్ ఎప్పుడూ ఈశాన్యం వైపు ఉండాలి. పొరపాటున ఇది ఆగ్నేయం (South-East) వైపునకు జరిగితే కుటుంబ సభ్యుల మధ్య గొడవలు, అనారోగ్య సమస్యలు వస్తాయి.
తలుపుల పరిమాణం: ఇంటి సింహ ద్వారం మిగిలిన అన్ని తలుపుల కంటే పెద్దదిగా, అందంగా మరియు ఆకర్షణీయంగా ఉండాలి.
గదుల అమరిక: మాస్టర్ బెడ్ రూమ్: ఎప్పుడూ నైరుతి (South-West) దిశలోనే ఉండాలి.
వంటగది: ఆగ్నేయ (South-East) మూలలో ఉండటం శ్రేయస్కరం.
ఈ తప్పులు అస్సలు చేయకండి (నష్టాలు):
ఎత్తు పల్లాలు: ఇంటి పశ్చిమ భాగం కంటే తూర్పు భాగం తక్కువ ఎత్తులో ఉండాలి. తూర్పు వైపు ఎత్తైన గోడలు కట్టినా లేదా బరువులు పెట్టినా ఆర్థిక అభివృద్ధి కుంటుపడుతుంది.
అడ్డంకులు: ప్రధాన ద్వారానికి ఎదురుగా స్తంభాలు, పెద్ద చెట్లు లేదా మురికినీరు నిలవకూడదు. దీనివల్ల ధన నష్టం కలిగే అవకాశం ఉంది.
చెత్తాచెదారం: తూర్పు దిశలో చెత్తబుట్టలు ఉంచితే ప్రతికూల శక్తి (Negative Energy) పెరిగి ఇంట్లో అశాంతి నెలకొంటుంది.
శుభ ఫలితాల కోసం చిట్కాలు:
తోరణాలు: ప్రధాన ద్వారానికి ఎప్పుడూ పచ్చని మామిడి ఆకుల తోరణం ఉండాలి. ఇది శుభప్రదం.
చిహ్నాలు: ద్వారంపై ఓం లేదా స్వస్తిక్ గుర్తులను ఉంచడం వల్ల ఇంట్లోకి సానుకూల శక్తి ప్రవహిస్తుంది.
వెలుతురు: సాయంత్రం వేళల్లో కూడా సింహ ద్వారం వద్ద వెలుతురు (Light) ఉండేలా చూసుకోవాలి. చీకటిగా ఉంచడం వాస్తు రీత్యా దోషం.
ముగింపు: తూర్పు దిశ ప్రశాంతతకు, విద్యార్థుల ఏకాగ్రతకు ఎంతో మేలు చేస్తుంది. పైన పేర్కొన్న వాస్తు నియమాలను పాటిస్తే ఆ ఇంట్లో లక్ష్మీ కటాక్షం ఎప్పుడూ ఉంటుంది.