Dussehra Navratri : దుర్గా దేవి 108 నామాలు, అష్టోత్తర శతనామావళి, మంత్రాల మహిమ

దసరా శరన్నవరాత్రులు (Dussehra Navratri 2025) సందర్భంగా దుర్గాదేవిని పూజించడం (Durga Puja) ఎంతో శుభప్రదం.

దసరా శరన్నవరాత్రులు (Dussehra Navratri 2025) సందర్భంగా దుర్గాదేవిని పూజించడం (Durga Puja) ఎంతో శుభప్రదం. ముఖ్యంగా ఈ నవరాత్రుల వేళ, రోజుకో రూపంలో కనకదుర్గమ్మను ఆరాధిస్తూ, అమ్మవారిని వివిధ మంత్రాలు, నామాలతో స్తుతిస్తారు. అందులో అత్యంత ముఖ్యమైనది దుర్గా అష్టోత్తర శతనామావళి. ఇప్పుడు దీని ముఖ్యత, లాభాల గురించి తెలుసుకుందాం.

దుర్గా అష్టోత్తర శతనామావళి – 108 నామాలు

దుర్గాదేవి 108 నామాలు, అంటే అష్టోత్తర శతనామావళి, దుర్గాదేవి వివిధ రూపాలు, లక్షణాలు, విశేషతలను తెలియజేస్తాయి. ఈ నామాలను జపించడం ద్వారా భక్తులు దైవిక శక్తి, ధైర్యం, రక్షణ పొందుతారని నమ్మకం. అదనంగా, రాహు, కేతు దోషాల నివారణలో కూడా ఇవి సహాయపడతాయని భావిస్తారు.

108 నామాలు:

ఓం దుర్గాయై నమః

ఓం శివాయై నమః

ఓం మహాలక్ష్మ్యై నమః

ఓం మహాగౌర్యై నమః

ఓం చండికాయై నమః

ఓం సర్వజ్ఞాయై నమః

ఓం సర్వాలోకేశాయై నమః

ఓం సర్వకర్మ ఫలప్రదాయై నమః

ఓం సర్వతీర్ధమయ్యై నమః

ఓం పుణ్యాయై నమః

ఓం దేవయోనయే నమః

ఓం అయోనిజాయై నమః

ఓం భూమిజాయై నమః

ఓం నిర్గుణాయై నమః

ఓం ఆధారశక్త్యై నమః

ఓం అనీశ్వర్యై నమః

ఓం నిరహంకారాయై నమః

ఓం సర్వగర్వ విమర్దిన్యై నమః

ఓం సర్వలోకప్రియాయై నమః

ఓం వాణ్యై నమః

ఓం సర్వవిద్యాధి దేవతాయై నమః

ఓం పార్వత్యై నమః

ఓం దేవమాత్రే నమః

ఓం వనీశాయై నమః

ఓం వింధ్యవాసిన్యై నమః

ఓం తేజోవత్యై నమః

ఓం మహామాత్రే నమః

ఓం కోటిసూర్య సమప్రభాయై నమః

ఓం దేవతాయై నమః

ఓం వహ్నిరూపాయై నమః

ఓం సతేజసే నమః

ఓం వర్ణరూపిణ్యై నమః

ఓం గుణాశ్రయాయై నమః

ఓం గుణమధ్యాయై నమః

ఓం గుణత్రయ వివర్జితాయై నమః

ఓం కర్మ జ్ఞానప్రదాయై నమః

ఓం కాంతాయై నమః

ఓం సర్వసంహార కారిణ్యై నమః

ఓం ధర్మజ్ఞానాయై నమః

ఓం ధర్మనిష్ఠాయై నమః

ఓం సర్వకర్మ వివర్జితాయై నమః

ఓం కామాక్ష్యై నమః

ఓం కామసంహర్త్ర్యై నమః

ఓం కామక్రోధ వివర్జితాయై నమః

ఓం శాంకర్యై నమః

ఓం శాంభవ్యై నమః

ఓం శాంతాయై నమః

ఓం చంద్రసుర్యాగ్ని లోచనాయై నమః

ఓం సుజయాయై నమః

ఓం జయభూమిష్ఠాయై నమః

ఓం జాహ్నవ్యై నమః

ఓం జనపూజితాయై నమః

ఓం శాస్త్ర్యై నమః

ఓం శాస్త్రమయ్యై నమః

ఓం నిత్యాయై నమః

ఓం శుభాయై నమః

ఓం చంద్రార్ధమస్తకాయై నమః

ఓం భారత్యై నమః

ఓం భ్రామర్యై నమః

ఓం కల్పాయై నమః

ఓం కరాళ్యై నమః

ఓం కృష్ణ పింగళాయై నమః

ఓం బ్రాహ్మ్యై నమః

ఓం నారాయణ్యై నమః

ఓం రౌద్ర్యై నమః

ఓం చంద్రామృత పరిస్రుతాయై నమః

ఓం జ్యేష్ఠాయై నమః

ఓం ఇందిరాయై నమః

ఓం మహామాయాయై నమః

ఓం జగత్సృష్ట్యధికారిణ్యై నమః

ఓం బ్రహ్మాండకోటి సంస్థానాయై నమః

ఓం కామిన్యై నమః

ఓం కమలాలయాయై నమః

ఓం కాత్యాయన్యై నమః

ఓం కలాతీతాయై నమః

ఓం కాలసంహారకారిణ్యై నమః

ఓం యోగనిష్ఠాయై నమః

ఓం యోగిగమ్యాయై నమః

ఓం యోగిధ్యేయాయై నమః

ఓం తపస్విన్యై నమః

ఓం జ్ఞానరూపాయై నమః

ఓం నిరాకారాయై నమః

ఓం భక్తాభీష్ట ఫలప్రదాయై నమః

ఓం భూతాత్మికాయై నమః

ఓం భూతమాత్రే నమః

ఓం భూతేశ్యై నమః

ఓం భూతధారిణ్యై నమః

ఓం స్వధాయై నమః

ఓం నారీ మధ్యగతాయై నమః

ఓం షడాధారాధి వర్ధిన్యై నమః

ఓం మోహితాంశుభవాయై నమః

ఓం శుభ్రాయై నమః

ఓం సూక్ష్మాయై నమః

ఓం మాత్రాయై నమః

ఓం నిరాలసాయై నమః

ఓం నిమ్నగాయై నమః

ఓం నీలసంకాశాయై నమః

ఓం నిత్యానందాయై నమః

ఓం హరాయై నమః

ఓం పరాయై నమః

ఓం సర్వజ్ఞానప్రదాయై నమః

ఓం అనంతాయై నమః

ఓం సత్యాయై నమః

ఓం దుర్లభరూపిణ్యై నమః

ఓం సరస్వత్యై నమః

ఓం సర్వగతాయై నమః

ఓం సర్వాభీష్టప్రదాయిన్యై నమః

ఈ 108 నామాలు పాఠం ద్వారా భక్తులు మానసిక శాంతి, ధైర్యం, ఆధ్యాత్మిక బలం పొందుతారు. ప్రతి నామం దుర్గాదేవి యొక్క ప్రత్యేక లక్షణాన్ని సూచిస్తుంది, భక్తిని మరింత ఉత్సాహపరిచేలా ఉంటుంది.

ముఖ్య గమనిక:

ఈ కథనం మత విశ్వాసాల ఆధారంగా రూపొందించబడింది. కొన్ని శాస్త్రాలు, నిపుణుల సూచనలను కూడా పొందుపరిచాము. ఈ వివరాలకు శాస్త్రీయ ఆధారాలు ఉండవు. వీటిని విశ్వసించడానికీ, అనుసరించడానికీ వ్యక్తిగత నిర్ణయం అవసరం. సమయం తెలుగు ఈ వివరాలను ధృవీకరించడం లేదు.

