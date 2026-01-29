  • Menu
Home  > ఆధ్యాత్మికం

Dreams: అదృష్టం వరించబోయే ముందు ఇలాంటి కలలు వస్తాయట! బ్రహ్మ ముహూర్తంలో ఇవి కనిపిస్తే మీరు కోటీశ్వరులైనట్లేనా?

Dreams
x

Dreams: అదృష్టం వరించబోయే ముందు ఇలాంటి కలలు వస్తాయట! బ్రహ్మ ముహూర్తంలో ఇవి కనిపిస్తే మీరు కోటీశ్వరులైనట్లేనా?

Highlights

Dreams: స్వప్న శాస్త్రం ప్రకారం తెల్లవారుజామున వచ్చే కొన్ని కలలు మీ జీవితాన్ని మార్చేయగలవు. ధాన్యం, నవ్వుతున్న చిన్నారి లేదా నదిలో స్నానం చేస్తున్నట్లు కలలు వస్తే మీరు కోటీశ్వరులు అయ్యే అవకాశం ఉంది.

Dreams: నిద్రలో మనకు రకరకాల కలలు వస్తుంటాయి. అయితే, స్వప్న శాస్త్రం ప్రకారం తెల్లవారుజామున అంటే బ్రహ్మ ముహూర్తంలో (ఉదయం 3 నుండి 5 గంటల మధ్య) వచ్చే కలలు నిజమవుతాయని మరియు అవి మన భవిష్యత్తుకు సంకేతాలని భక్తుల నమ్మకం. ముఖ్యంగా ఈ క్రింది 5 రకాల కలలు వస్తే మీకు రాజయోగం పట్టబోతోందని అర్థం చేసుకోవాలి.

1. ధాన్యం కుప్పలు: కలలో ధాన్యం కుప్పలు లేదా ధాన్యపు రాశులు కనిపిస్తే అది సాక్షాత్తు అన్నపూర్ణ దేవి అనుగ్రహానికి సంకేతం. భవిష్యత్తులో మీకు భారీగా ఆర్థిక ప్రయోజనాలు లభించబోతున్నాయని, ఇంట్లో ధనధాన్యాలకు లోటు ఉండదని ఇది సూచిస్తుంది.

2. నదిలో స్నానం: మీరు నదిలో పుణ్యస్నానం ఆచరిస్తున్నట్లు కల వస్తే, అది పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు పూర్తి కావడానికి సంకేతం. ఎక్కడైనా మీ డబ్బు నిలిచిపోయి ఉంటే అది తిరిగి మీ చేతికి అందుతుందని, పెట్టిన పెట్టుబడుల్లో లాభాలు వస్తాయని అర్థం చేసుకోవాలి.

3. ఊడిపోయిన దంతాలు: సాధారణంగా దంతాలు ఊడిపోవడం అంటే భయపడతారు. కానీ స్వప్న శాస్త్రం ప్రకారం, తెల్లవారుజామున ఇలాంటి కల వస్తే ఉద్యోగంలో పదోన్నతి (Promotion) లేదా వ్యాపారంలో ఊహించని లాభాలు వస్తాయని అర్థం. ఇది శుభ సూచకమే!

4. నీటి కొలను లేదా సరస్సు: కలలో స్వచ్ఛమైన నీటి కొలను లేదా సరస్సు కనిపిస్తే అది ప్రశాంతతకు మరియు ఆస్తి లాభానికి సంకేతం. కొత్తగా ఆస్తులు కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉందని లేదా పూర్వీకుల ఆస్తి కలిసి వస్తుందని ఇది సూచిస్తుంది.

5. నవ్వుతున్న చిన్నారి: చిన్న పిల్లలు దేవుడితో సమానం. కలలో ఒక చిన్నారి పకపకా నవ్వుతున్నట్లు కనిపిస్తే, మీ కష్టాలన్నీ తీరిపోయి 'గోల్డెన్ డేస్' మొదలవ్వబోతున్నాయని అర్థం. లక్ష్మీదేవి మీ ఇంటికి రాబోతోందని దీని సారాంశం.

గమనిక: కలల ఫలితాలు అనేవి పూర్తిగా వ్యక్తిగత నమ్మకాలపై ఆధారపడి ఉంటాయి. వీటికి శాస్త్రీయమైన ఆధారాలు లేవు. సానుకూల ఆలోచనలతో ముందుకు సాగడమే విజయానికి అసలైన మార్గం.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick