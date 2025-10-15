  • Menu
Deepavali: పాత మట్టి దీపాలను తిరిగి వెలిగించవచ్చా?
దీపావళి పండుగ 2025 హిందూ క్యాలెండర్ ప్రకారం అక్టోబర్ 20, సోమవారం జరుపుకోనుంది. దీపావళి కాంతి, శ్రేయస్సు, సానుకూల శక్తుల ప్రతీకగా భావించబడుతుంది. ఈ రోజు ఇంటిలో, ప్రాంగణాల్లో దీపాలను వెలిగిస్తారు. దీపావళి అంటేనే దీపాల వరస అని అర్థం. దీపాలను వెలిగించడం చీకటిని తొలగించే కాక, లక్ష్మీదేవి ఆశీర్వాదాలను, శ్రేయస్సును సూచిస్తుంది.

అయితే, పాత మట్టి ప్రమిదలను (ఇక మునుపు పూజలో ఉపయోగించిన దీపాలు) దీపావళి రోజున మళ్లీ ఉపయోగించడం శుభప్రదమా లేక అశుభమా అనేది చాలామంది అడిగే ప్రశ్న.

పాత మట్టి ప్రమిదల వినియోగం

సాధారణంగా మట్టి ప్రమిదలను ఒక్కసారి మాత్రమే ఉపయోగించడం శుభంగా భావిస్తారు.

పూజలో ఉపయోగించిన మట్టి దీపాలను తిరిగి వెలిగించడం అశుభకరమని నమ్మకాలు ఉన్నాయి. వీటిలో ప్రతికూల శక్తి శేషం ఉండవచ్చని భావిస్తారు.

లోహ, వెండి దీపాల నియమాలు

పూజ గదిలో ఉపయోగించే లోహ, వెండి, ఇత్తడి దీపాలను దీపావళి రోజున ఉపయోగించాలంటే పూర్తిగా శుభ్రం చేసి, అగ్నితో శుద్ధి చేయాలి.

పగిలిన దీపాలను ఎప్పుడూ ఉపయోగించకూడదు. దీని వల్ల ఆర్థిక నష్టం, ప్రతికూల ప్రభావం వచ్చే అవకాశం ఉంది.

పాత దీపాలను వాడకుండా చేయవలసిన పనులు

దీపావళి తరువాత మట్టి దీపాలను నదిలో నిమజ్జనం చేయాలి లేదా రావి చెట్టు కింద ఉంచాలి.

వాడకలేకపోతే, ఇంటి అలంకరణ లేదా కళాత్మక ఉపయోగం కోసం వాటిని ఉపయోగించవచ్చు.

దీపావళి వెలిగించే ముఖ్య నియమాలు

దిశానిర్దేశం: దీపాలను తూర్పు లేదా ఉత్తరం వైపున వెలిగించాలి. యమ దీపం ఎల్లప్పుడూ దక్షిణానికి.

సంఖ్య: 5, 7, 9, 11, 21, 51 లేదా 108 సంఖ్యలో దీపాలు వెలిగించడం శుభం.

మొదటి దీపం: పూజ గదిలో మొదటి దీపాన్ని వెలిగించాలి. నువ్వుల నూనెతో దీపం పవిత్రంగా ఉంటుంది.

స్థానం: ప్రధాన ద్వారం, లివింగ్ రూమ్, వంటగది ఆగ్నేయ మూలం, తులసి మొక్క దగ్గర, రావి చెట్టు కింద, బాల్కనీ వంటి ప్రదేశాల్లో దీపాలను వెలిగించాలి.

ఒక దీపంతో మరొక దీపం వెలిగించవద్దు: దీపాలను విడిగా వెలిగించాలి.

దీపం ఆర్పకూడదు: పూజ సమయంలో దీపాన్ని చేతితో లేదా ఊడి ఆపకూడదు.

గమనిక: ఈ సూచనలు మత విశ్వాసాల ఆధారంగా అందించబడ్డాయి. శాస్త్రీయ ప్రమాణాలు దీనిలో లేవు. పాఠకులు వాస్తవానికి పూజా విధానాన్ని పరిశీలించి అనుసరించవచ్చు.

