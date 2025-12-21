ధనుర్మాసం 2025 విశిష్టత: శ్రీవ్రతం, తిరుప్పావై ఎందుకు చేస్తారంటే?
ధనుర్మాసం శ్రీమహావిష్ణువుకు అత్యంత ప్రీతికరమైన మాసంగా హిందూ సంప్రదాయంలో విశేష ప్రాముఖ్యత కలిగి ఉంది. ఈ మాసంలో విష్ణువును, శ్రీకృష్ణుడిని భక్తితో ఆరాధిస్తే సిరిసంపదలు, శాంతి, శ్రేయస్సు లభిస్తాయని భక్తుల నమ్మకం. ధనుర్మాసంలో చేసే ఒక్క రోజు పూజ కూడా వెయ్యేళ్ల పూజా ఫలితాన్ని ఇస్తుందనే విశ్వాసం ఉంది. అందుకే ఈ సమయంలో శుభకార్యాలు, గృహ ప్రవేశాలు చేయకుండా భక్తి, నియమ నిష్టలతో వ్రతాచరణ చేస్తారు.
ధనుర్మాసం అంటే ఏమిటి?
మార్గశిర మాసంలో సూర్యుడు ధనుస్సు రాశిలో ప్రవేశించినప్పటి నుంచి మకర రాశిలోకి చేరే కాలాన్ని ధనుర్మాసం అంటారు. ఈ మాసాన్ని మార్గశిరమాసం అని కూడా పిలుస్తారు. శ్రీకృష్ణుడు భగవద్గీతలో “మాసాలలో మార్గశిరం నేను” అని చెప్పినట్టు, ఈ మాసానికి ఆధ్యాత్మికంగా ఎంతో ప్రాధాన్యం ఉంది.
ధనుర్మాసం విశిష్టత
ధనుర్మాసం ప్రారంభమయ్యిందంటే ఆలయాల్లో, ఇళ్లలో ప్రత్యేక పూజా వాతావరణం నెలకొంటుంది. వైష్ణవులు ఈ మాసాన్ని అత్యంత నియమ నిష్టలతో ఆచరిస్తారు. విష్ణు ఆలయాలు, సూర్యాలయాలు సందర్శించడం ఎంతో పుణ్యప్రదమని భావిస్తారు. ఈ మాసం దివ్య ప్రార్థనకు అనువైన కాలంగా పరిగణిస్తారు.
ఈ సమయంలో ఆండాళ్ పూజ, తిరుప్పావై పారాయణం, గోదా కళ్యాణం వంటి విశేష కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తారు. తిరుమలలో ధనుర్మాసం రోజుల్లో సుప్రభాతం బదులు తిరుప్పావై గానం చేస్తారు. సహస్రనామార్చనలో తులసి దళాల స్థానంలో బిల్వ పత్రాలను వినియోగించడం కూడా ఈ మాసానికి ఉన్న ప్రత్యేకత.
తిరుప్పావై (శ్రీవ్రతం) ప్రాముఖ్యత
సాక్షాత్తు భూదేవి అవతారమైన ఆండాళ్ రచించిన 30 పాశురాల దివ్య ప్రబంధమే తిరుప్పావై. ‘తిరు’ అంటే పవిత్రం, ‘పావై’ అంటే వ్రతం. అందుకే దీనిని శ్రీవ్రతం లేదా సిరినోము అని కూడా అంటారు. వేదాలు, ఉపనిషత్తుల సారమే తిరుప్పావైగా భక్తులు విశ్వసిస్తారు. భగవంతుడిని చేరే శ్రేష్ఠమైన మార్గాన్ని సూచించేదే ఈ వ్రతం.
ధనుర్మాసంలో చేయవలసిన ఆచారాలు
ఈ మాసంలో ఉదయం, సాయంత్రం దీపారాధన చేయడం వల్ల లక్ష్మీదేవి, శ్రీమహావిష్ణువు అనుగ్రహం కలుగుతుందని నమ్మకం. బ్రహ్మ ముహూర్తంలో పారాయణం చేయడం దైవానుగ్రహానికి దారి తీస్తుందని భావిస్తారు. మొదటి 15 రోజులు చక్కెర పొంగలి లేదా పులగం, తరువాతి 15 రోజులు దద్యోజనం నైవేద్యంగా సమర్పించడం ఆనవాయితీ.
వివాహం కాని యువతులు ఈ మాసంలో ఇంటి ముంగిట ముగ్గులు వేసి, గొబ్బిళ్లతో లక్ష్మీ పూజ చేస్తే మంచి వరుడు లభిస్తాడని విశ్వాసం. గోదాదేవి మార్గళి వ్రతం పేరుతో నెలంతా శ్రీమహావిష్ణువును పూజించడం ఎంతో శుభప్రదంగా భావిస్తారు.
గమనిక: ఈ సమాచారం మత విశ్వాసాలు, సంప్రదాయాల ఆధారంగా ఇవ్వబడింది. ఇది కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే. ఇందులోని విషయాలకు శాస్త్రీయ ఆధారాలు ఉండనే అవసరం లేదు.