Daily Panchangam Today 22 January 2026: ఈరోజు పంచాంగం..అమృత ఘడియలు ఎప్పుడంటే? శుభ ముహూర్తాల పూర్తి వివరాలు ఇవే!
Daily Panchangam Today 22 January 2026: ఈరోజు జనవరి 22, 2026 గురువారం. నేడు శుభకార్యాలకు అనువైన సమయం ఎప్పుడు? రాహుకాలం, దుర్ముహూర్తం మరియు అమృత ఘడియల పూర్తి వివరాలు మీ కోసం.
Daily Panchangam Today 22 January 2026: హిందూ ధర్మంలో ఏవైనా శుభకార్యాలు లేదా ముఖ్యమైన పనులు మొదలుపెట్టే ముందు తిథి, నక్షత్రం మరియు ముహూర్తాలను చూసుకోవడం ఆనవాయితీ. ఈరోజు జనవరి 22, 2026 గురువారం. శ్రీ విశ్వావసు సంవత్సరం, మాఘ మాసం, శిశిర ఋతువులో నేటి గ్రహగతులు, కాల నిర్ణయాలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం.
నేటి పంచాంగ విశేషాలు:
సంవత్సరం: శ్రీ విశ్వావసు సంవత్సరం
అయనం: ఉత్తరాయణం
మాసం: మాఘ మాసం
ఋతువు: శిశిర ఋతువు
సూర్యోదయం: ఉదయం 6:39 గంటలకు
సూర్యాస్తమయం: సాయంత్రం 5:43 గంటలకు
తిథి: చవితి (రాత్రి 2:30 గంటల వరకు, ఆ తర్వాత పంచమి)
నక్షత్రం: శతబిషం (మధ్యాహ్నం 2:28 గంటల వరకు, ఆ తర్వాత పూర్వాభాద్ర)
యోగం: వరీయాన్ (సాయంత్రం 5:38 గంటల వరకు)
కరణం: వణిజ (మధ్యాహ్నం 2:42 వరకు), భద్ర (రాత్రి 2:29 వరకు)
శుభ సమయాలు (అమృత ఘడియలు):
ఏవైనా కొత్త పనులు ప్రారంభించడానికి లేదా శుభకార్యాలకు ఈ సమయం అత్యంత శ్రేష్ఠమైనది:
ఉదయం: 07:10 AM నుండి 08:45 AM వరకు
సాయంత్రం: 04:30 PM నుండి 05:20 PM వరకు
అశుభ సమయాలు (జాగ్రత్త వహించాల్సినవి):
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఈ సమయాల్లో ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు లేదా ప్రయాణాలు వాయిదా వేసుకోవడం ఉత్తమం:
రాహుకాలం: మధ్యాహ్నం 01:51 నుండి 03:16 వరకు (ఆటంకాలు కలిగే అవకాశం ఉంది).
దుర్ముహూర్తం: ఉదయం 10:30 నుండి 11:20 వరకు మరియు మధ్యాహ్నం 02:55 నుండి 03:50 వరకు.
యమగండం: ఉదయం 06:48 నుండి 08:14 వరకు (కేతుకాలం అని కూడా అంటారు).
వర్జ్యం: రాత్రి 08:50 నుండి 10:30 వరకు.
ముగింపు: పైన పేర్కొన్న వివరాలు పంచాంగ కర్తల గణన మరియు ప్రాచుర్యంలో ఉన్న సమాచారం ఆధారంగా ఇవ్వబడినవి. మీ వ్యక్తిగత జాతక రీత్యా ముహూర్తాల కోసం పండితులను సంప్రదించడం శ్రేయస్కరం.