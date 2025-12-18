Christmas Tree: క్రిస్మస్ ట్రీ విశిష్టత.. పచ్చని చెట్టును ఎందుకు అలంకరిస్తారు? దీని వెనుక ఉన్న ఆసక్తికర చరిత్ర ఇదే!
Christmas Tree: ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోట్లాది మంది జరుపుకునే వేడుక క్రిస్మస్. రంగురంగుల కాంతులు, బహుమతుల సందడి, చర్చిల్లో ప్రార్థనలు.. వీటన్నింటి మధ్య ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచేది 'క్రిస్మస్ ట్రీ'. అసలు ఈ పచ్చని చెట్టును అలంకరించే సంప్రదాయం ఎక్కడ మొదలైంది? దీని వెనుక ఉన్న కథలేంటి? ఈ కథనం మీకోసం..
16వ శతాబ్దంలో పురుడుపోసుకున్న సంప్రదాయం
క్రిస్మస్ చెట్టు అలంకరణకు కొన్ని వందల ఏళ్ల చరిత్ర ఉంది. తొలుత గ్రీకులు, రోమన్లు తమ ఇళ్లను పచ్చని చెట్లతో అలంకరించుకునేవారు. అయితే, ఆధునిక క్రిస్మస్ ట్రీ సంప్రదాయం 16వ శతాబ్దంలో జర్మనీలో ప్రారంభమైనట్లు చరిత్రకారులు చెబుతారు.
మార్టిన్ లూథర్ కథ: క్రైస్తవ సంస్కర్త మార్టిన్ లూథర్ ఒకసారి డిసెంబర్ 24 సాయంత్రం అడవిలో నడుచుకుంటూ వెళ్తుండగా, మంచుతో కప్పబడిన ఒక సతత హరిత వృక్షం (Evergreen Tree)పై వెన్నెల పడుతూ మెరిసిపోవడం చూశారు. ఆ దృశ్యానికి ముగ్ధుడైన ఆయన, అటువంటి చెట్టునే ఇంటికి తెచ్చి దీపాలతో అలంకరించారు. అప్పటి నుండి ఇది ఒక సంప్రదాయంగా మారింది.
సెయింట్ బోనిఫేస్ గాథ: క్రీ.శ. 722లో జర్మనీలో సెయింట్ బోనిఫేస్ ఒక ఓక్ చెట్టును నరికినప్పుడు, అక్కడ అద్భుతమైన రీతిలో ఒక చిన్న చెట్టు మొలిచిందని, దానిని దివ్య వృక్షంగా భావించి యేసు జన్మదినాన అలంకరించడం మొదలుపెట్టారని మరో కథ ప్రాచుర్యంలో ఉంది.
అలంకరణ వెనుక అర్థం ఏమిటి?
క్రిస్మస్ ట్రీని కేవలం అందం కోసం మాత్రమే కాదు, ప్రతి అలంకరణ వెనుక ఒక అర్థం ఉంటుంది:
సతత హరిత వృక్షం: చలికాలంలో కూడా పచ్చగా ఉండే ఈ చెట్టు నిత్యజీవానికి చిహ్నంగా పరిగణించబడుతుంది.
అలంకార వస్తువులు: గంటలు, టాఫీలు, రిబ్బన్లు, మెరిసే నక్షత్రాలు మరియు దీపాలతో ఈ చెట్టును ముస్తాబు చేస్తారు. ఇది ఆనందానికి, వెలుగుకు సంకేతం.
బహుమతులు: చెట్టు కింద ఉంచే బహుమతులు ప్రేమను, పంచుకోవడాన్ని సూచిస్తాయి.
పండుగ కళే వేరు!
డిసెంబర్ 25న యేసుక్రీస్తు జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకుని ఇళ్లను విద్యుత్ దీపాలతో సర్వాంగ సుందరంగా తీర్చిదిద్దుతారు. ఏది ఏమైనా, ఇంటి మూలన అలంకరించిన క్రిస్మస్ ట్రీ లేనిదే ఆ పండుగ పూర్తి కాదు. ఆ పచ్చని చెట్టు తెచ్చే కళే వేరు!