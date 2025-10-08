Char Dham Yatra 2025: కేదార్నాథ్, బద్రీనాథ్ ఆలయాల మూసివేత తేదీలు ఖరారు!
ఉత్తరాఖండ్లోని పవిత్ర చార్ ధామ్ పుణ్యక్షేత్రాల శీతాకాల మూసివేత తేదీలను ఆలయ కమిటీ అధికారికంగా ప్రకటించింది. విజయదశమి, భయ్యా దూజ్ వంటి పండుగల శుభ సందర్భంగా ఈ నాలుగు పవిత్ర ఆలయాల (యమునోత్రి, గంగోత్రి, కేదార్నాథ్, బద్రీనాథ్) తలుపులు మూసివేయనున్నారు. చార్ ధామ్ యాత్ర ఆశీర్వాదాలు పొందడానికి ఇది భక్తులకు చివరి అవకాశం.
చార్ ధామ్ ఆలయాల మూసివేత తేదీల:
గంగోత్రి ధామ్:
తేదీ: అక్టోబర్ 22, బుధవారం, 2025
సమయం/సందర్భం: గోవర్ధన పూజ లేదా అన్నకూట్ రోజున ఉదయం 11:36 గంటలకు.
యమునోత్రి ధామ్:
తేదీ: అక్టోబర్ 23, గురువారం, 2025
సమయం/సందర్భం: భయ్యా దూజ్ శుభ సందర్భంగా మధ్యాహ్నం 12:30 గంటలకు.
కేదార్నాథ్ ధామ్:
తేదీ: అక్టోబర్ 23, గురువారం, 2025
సమయం/సందర్భం: భయ్యా దూజ్ నాడు ఉదయం 8:30 గంటలకు.
బద్రీనాథ్ ధామ్:
తేదీ: నవంబర్ 25, మంగళవారం, 2025
సమయం/సందర్భం: మధ్యాహ్నం 2:56 గంటలకు. (దీనికి ముందు నవంబర్ 21న పంచ పూజలు ప్రారంభమవుతాయి).
శీతాకాల నివాసాలు (దర్శనం ఎక్కడ ఉంటుంది):
గంగా మాత దర్శనం శీతాకాలం కోసం ముఖ్బా గ్రామంలో లభిస్తుంది.
యమునా మాత దర్శనం ఖర్సాలి గ్రామంలోని ఆమె శీతాకాల నివాసంలో ఉంటుంది.
కేదార్నాథ్ బాబా దర్శనం ఉఖిమత్లోని ఓంకారేశ్వర్ ఆలయం నుండి కల్పిస్తారు.
బద్రీనాథ్ దర్శనం నవంబర్ 26 నుండి నృసింహ ఆలయం, జ్యోతిర్మఠ్లో లభిస్తుంది.
ఆలయాలు మూసివేయడానికి కారణాలు:
చార్ ధామ్ ఆలయాలను (ముఖ్యంగా హిమాలయ ప్రాంతంలో) శీతాకాలంలో మూసివేయడానికి మతపరమైన ఆచారాలతో పాటు, ఆచరణాత్మక సవాళ్లు మరియు సహజ కారణాలు కూడా ఉన్నాయి:
తీవ్ర వాతావరణం: ఈ ఆలయాలు ఎత్తైన ప్రదేశాలలో ఉండటం వలన శీతాకాలంలో భారీ హిమపాతం, మంచు తుఫానులు, మరియు చల్లని గాలుల తీవ్రత అత్యధికంగా ఉంటుంది.
రహదార్ల మూసివేత: శీతాకాల వాతావరణం కారణంగా ధామ్లకు దారితీసే రహదారులు మంచుతో కప్పబడి, రాకపోకలు పూర్తిగా అసాధ్యమవుతాయి.
భద్రత: వర్షాకాలం తర్వాత ఎగువ పర్వత మార్గాలు కొండచరియలు విరిగిపడటం, రాళ్లు పడటం వంటి ప్రమాదాలకు గురవుతాయి. భక్తులు మరియు కార్మికుల భద్రత దృష్ట్యా కూడా ఆలయాలను మూసివేయడం తప్పనిసరి.
ఆలయాలను వాటిని రక్షించడానికి మరియు సాధారణ ప్రజల భద్రత కోసం ప్రతి సంవత్సరం చలికాలంలో తాత్కాలికంగా మూసివేస్తారు.