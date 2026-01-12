Bhogi 2026: 14 ఏళ్ల తర్వాతే మళ్ళీ ఇలాంటి అరుదైన రోజు! భోగి మంటలతో పాటు 'ఏకాదశి' విశిష్టత.. పూర్తి వివరాలు ఇవే!
2026 భోగి పండుగకు ఉన్న అరుదైన విశిష్టత ఏమిటి? ఏకాదశి తిథి కూడా కలిసి వస్తున్న ఈ రోజున నువ్వుల స్నానం మరియు ఉపవాసం ఎందుకు చేయాలి? పూర్తి వివరాలు.
తెలుగు లోగిళ్లలో సంక్రాంతి సంబరాలు మొదలయ్యాయి. ఈ ఏడాది జనవరి 13న జరుపుకోబోయే భోగి పండుగకు ఒక అత్యంత అరుదైన ఆధ్యాత్మిక విశిష్టత ఉంది. పండితుల లెక్కల ప్రకారం.. ఈ ఏడాది భోగి పండుగతో పాటు 'షట్తిల ఏకాదశి' తిథి కూడా కలిసి వస్తోంది. ఇలాంటి అరుదైన యోగం మళ్ళీ 2040 వరకు రాదని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.
భోగి మంటలు: ఆరోగ్యం మరియు శాస్త్రీయ కోణం
'భగ' అనే పదం నుంచి భోగి వచ్చింది. భగ అంటే మంట లేదా వేడి అని అర్థం. భోగి రోజు వేసే మంటలు కేవలం చలిని తట్టుకోవడానికి మాత్రమే కాదు, వాటి వెనుక గొప్ప ఆరోగ్య రహస్యం ఉంది:
గాలి శుద్ధి: ఆవు పేడ పిడకలు కాల్చడం వల్ల గాలిలోని సూక్ష్మజీవులు నశిస్తాయి.
నాడుల ఉత్తేజం: రావి, మామిడి, మేడి వంటి ఔషధ గుణాలున్న చెట్ల బెరళ్లను ఆవు నెయ్యితో కాల్చడం వల్ల వచ్చే గాలిని పీల్చడం శరీరంలోని 72 వేల నాడులకు మేలు చేస్తుంది.
భోగి పండుగ - ఏకాదశి కలయిక: విశిష్టత ఏమిటి?
ఈ ఏడాది భోగి రోజైన జనవరి 13 మధ్యాహ్నం 3:18 గంటల నుండి పుష్య మాస కృష్ణ పక్ష ఏకాదశి (షట్తిల ఏకాదశి) ప్రారంభమవుతుంది. ఈ రోజున కొన్ని ప్రత్యేక నియమాలు పాటించడం వల్ల సకల దోషాలు తొలగిపోతాయని శాస్త్రం చెబుతోంది.
షట్తిల ఏకాదశి రోజు చేయాల్సిన పనులు:
- నువ్వుల స్నానం: స్నానం చేసే నీటిలో నల్ల నువ్వులు వేసుకుని స్నానం చేయడం లేదా నువ్వుల నూనెను శరీరానికి రాసుకోవడం శుభప్రదం.
- ఉపవాసం: ఏకాదశి తిథి ఉన్నందున భోగి రోజున ఉపవాసం ఉండటం వల్ల పుణ్యఫలం లభిస్తుంది.
- నువ్వుల దానం: ఈ రోజున నువ్వులను దానం చేయడం వల్ల దారిద్ర్యం తొలగిపోతుందని నమ్మకం.
- స్తోత్ర పారాయణం: విష్ణు సహస్రనామ పారాయణం చేయడం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత సిద్ధిస్తుంది.
పురాణ గాథలు: బలి చక్రవర్తి మరియు గోదా కళ్యాణం
బలి చక్రవర్తికి ఆహ్వానం: వామన అవతారంలో విష్ణుమూర్తి బలి చక్రవర్తికి ఇచ్చిన వరం ప్రకారం.. సంక్రాంతి ముందు రోజు బలి చక్రవర్తి భూలోకానికి వస్తాడట. ఆయనకు స్వాగతం పలికేందుకే ఈ భోగి మంటలు వేస్తారని పురాణ కథనం.
గోదా కళ్యాణం: రంగనాథుడిని వివాహం చేసుకోవాలని 30 రోజుల పాటు తిరుప్పావై పాశురాలను పఠించిన గోదా దేవి (ఆండాళ్ తల్లి) కోరిక తీరిన రోజు ఇదే. అందుకే భోగి రోజున అన్ని వైష్ణవాలయాల్లో 'గోదా కళ్యాణం' అత్యంత వైభవంగా నిర్వహిస్తారు.