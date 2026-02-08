Bhanu Saptami 2026: భాను సప్తమి.. నేడు సూర్య భగవానుడికి ఇలా పూజించండి.. మీ ఆరోగ్యానికి, ఐశ్వర్యానికి తిరుగుండదు!
Bhanu Saptami 2026: భాను సప్తమి 2026 ఆదివారం, సప్తమి తిథి కలిసి రావడం అత్యంత విశేషం. ఈ రోజున సూర్యారాధన చేస్తే కష్టాలన్నీ తీరిపోతాయా? ఆదిత్య హృదయం, అర్ఘ్యం మరియు దాన ధర్మాల ప్రాముఖ్యత గురించి పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ.
Bhanu Saptami 2026: హిందూ ధర్మశాస్త్రాల ప్రకారం సూర్య ఆరాధనకు అత్యంత విశిష్టమైన రోజు ‘భాను సప్తమి’. మాఘ మాసంలో లేదా ఏదైనా ఆదివారం నాడు సప్తమి తిథి కలిసి రావడాన్ని అత్యంత పవిత్రంగా భావిస్తారు. నేడు (ఆదివారం) అటువంటి శుభ ఘడియలు రావడంతో, ప్రత్యక్ష దైవమైన సూర్య నారాయణుడి అనుగ్రహం కోసం భక్తులు సిద్ధమవుతున్నారు.
భాను సప్తమి విశిష్టత: సూర్యుడు ఆరోగ్యానికి, తేజస్సుకి మరియు ఆత్మవిశ్వాసానికి కారకుడు. పురాణాల ప్రకారం, భాను సప్తమి నాడు చేసే సూర్య ఆరాధన సాధారణ రోజుల కంటే వెయ్యి రెట్లు ఎక్కువ ఫలితాన్ని ఇస్తుంది. జాతకంలో సూర్య దోషాలు ఉన్నవారు, అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడేవారు ఈ రోజున నియమాలు పాటిస్తే సకల శుభాలు కలుగుతాయని పండితులు పేర్కొంటున్నారు.
ఈ రోజున పాటించాల్సిన ముఖ్యమైన నియమాలు:
♦ అరుణోదయ స్నానం: సూర్యోదయానికి ముందే నిద్రలేచి స్నానం చేయాలి. స్నానం చేసే నీటిలో జిల్లేడు ఆకులు వేసుకుని స్నానం చేయడం వల్ల చర్మ వ్యాధులు తొలగిపోతాయని నమ్మకం.
♦ సూర్య అర్ఘ్యం: స్నానానంతరం రాగి పాత్రలో నీటిని తీసుకుని, అందులో ఎర్రటి పూలు, అక్షతలు వేసి సూర్యుడికి ఎదురుగా నిలబడి “ఓం సూర్యాయ నమః” అంటూ మూడు సార్లు అర్ఘ్యం వదలాలి.
♦ నైవేద్యం: సూర్యుడికి అత్యంత ప్రీతికరమైన గోధుమలతో చేసిన పదార్థాలు లేదా ఆవు పాలతో తయారు చేసిన పరమాన్నాన్ని నైవేద్యంగా సమర్పించాలి.
♦ స్తోత్ర పారాయణం: ఈ పవిత్ర దినాన ఆదిత్య హృదయం, సూర్య అష్టకం లేదా సూర్య కవచాన్ని పఠించడం వల్ల శతృ బాధలు తొలగి, కార్యసిద్ధి కలుగుతుంది.
దానధర్మాలు - విశేష ఫలితాలు:
భాను సప్తమి నాడు చేసే దానాలకు అక్షయమైన ఫలితం లభిస్తుంది.
♦ పేదలకు గోధుమలు, బెల్లం లేదా ఎర్రటి వస్త్రాలను దానం చేయడం వల్ల దారిద్య్రం తొలగిపోతుంది.
♦ ఈ రోజున శక్తి కొలది అన్నదానం చేయడం వల్ల సూర్య భగవానుడి కరుణా కటాక్షాలు లభించి అష్టైశ్వర్యాలు సిద్ధిస్తాయి.
ముగింపు: సూర్యుడి శక్తి మన శరీరంలోని ప్రతి కణానికి అందుతుందని, తద్వారా మనలో కొత్త ఉత్సాహం నిండుతుందని ఆధ్యాత్మిక నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ భాను సప్తమిని భక్తితో జరుపుకుని మీ కష్టాల నుండి విముక్తి పొందండి.