Bathukamma 2025: బతుకమ్మ...ఏ రోజు ఏ పూజ, ఏ నైవేద్యం? పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ!
Bathukamma 2025: దసరా నవరాత్రులతో సమానంగా తెలంగాణలో ఘనంగా జరుపుకునే పండుగ బతుకమ్మ. ప్రకృతితో మనిషికి ఉన్న బంధాన్ని చాటి చెప్పే ఈ పండుగను తొమ్మిది రోజుల పాటు తొమ్మిది రూపాల్లో బతుకమ్మను పూజిస్తూ నిర్వహిస్తారు. మహాలయ అమావాస్య నుంచి ప్రారంభమై దుర్గాష్టమి వరకు సాగే ఈ ఉత్సవాలకు సంబంధించిన పూర్తి షెడ్యూల్, ప్రసాదాల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్ 21న మొదలై సెప్టెంబర్ 30 వరకు ఈ వేడుకలు జరగనున్నాయి.
రోజుల వారీగా బతుకమ్మ పూజ, నైవేద్యం
మొదటి రోజు: ఎంగిలి పూల బతుకమ్మ
తేది: మహాలయ అమావాస్య
విశేషం: ఈ రోజు కోసం ముందు రోజు సేకరించిన పూలను వాడిపోకుండా నీటిలో ఉంచి, మరుసటి రోజు బతుకమ్మను పేర్చుతారు. పూర్వీకులకు అన్నదానం చేసిన తర్వాత ఈ పూజలు చేస్తారు కాబట్టి దీనిని 'ఎంగిలి పూల బతుకమ్మ' అంటారు.
నైవేద్యం: నువ్వులు, బియ్యం పిండితో చేసిన ప్రసాదం సమర్పిస్తారు.
రెండో రోజు: అటుకుల బతుకమ్మ
తేది: దసరా నవరాత్రులలో మొదటి రోజు, ఆశ్వయుజ మాసం పాడ్యమి
విశేషం: తంగేడు, గునుగు, బంతిపూలు, చామంతి, గడ్డిపూలతో బతుకమ్మను అందంగా అలంకరిస్తారు.
నైవేద్యం: బెల్లం, అటుకులను నైవేద్యంగా పెడతారు.
మూడో రోజు: ముద్దపప్పు బతుకమ్మ
తేది: ఆశ్వయుజ మాసం విదియ
విశేషం: చామంతి, మందారం, సీతమ్మ జడ వంటి పూలను పేర్చి గౌరమ్మను పూజిస్తారు.
నైవేద్యం: ముద్దపప్పు, పాలు, బెల్లంతో కలిపి ప్రసాదంగా సమర్పిస్తారు.
నాలుగో రోజు: నాన బియ్యం బతుకమ్మ
తేది: ఆశ్వయుజ మాసం తదియ
విశేషం: తంగేడు, గునుగు వంటి పూలతో బతుకమ్మను పేర్చి గౌరమ్మను ఆరాధిస్తారు.
నైవేద్యం: నానబెట్టిన బియ్యం, పాలు, బెల్లం కలిపిన మిశ్రమాన్ని నివేదిస్తారు.
ఐదో రోజు: అట్ల బతుకమ్మ
తేది: ఆశ్వయుజ మాసం చవితి
నైవేద్యం: గౌరమ్మకు గోధుమ అట్లు లేదా బియ్యం పిండితో చేసిన దోసెలు సమర్పిస్తారు.
ఆరో రోజు: అలిగిన బతుకమ్మ
తేది: ఆశ్వయుజ మాసం పంచమి
విశేషం: ఈ రోజు బతుకమ్మ అలిగి ఉంటుందని, ఏమీ తినదని ఒక నమ్మకం. అందుకే ఈ రోజు నైవేద్యం సమర్పించరు.
ఏడో రోజు: వేపకాయ బతుకమ్మ
తేది: ఆశ్వయుజ మాసం శుక్ల షష్ఠి
నైవేద్యం: బియ్యం పిండిని బాగా వేయించి, వేప పండ్ల ఆకారంలో చేసి నైవేద్యంగా పెడతారు.
ఎనిమిదో రోజు: వెన్నముద్దల బతుకమ్మ
తేది: ఆశ్వయుజ మాసం శుక్ల సప్తమి
నైవేద్యం: నువ్వులు, వెన్న, నెయ్యి, బెల్లం కలిపిన వెన్నముద్దలను నివేదిస్తారు.
తొమ్మిదో రోజు: సద్దుల బతుకమ్మ
తేది: ఆశ్వయుజ మాసం శుక్ల అష్టమి
విశేషం: బతుకమ్మ పండుగలో చివరి రోజు. ఈ రోజు ఊరూవాడా సంబరాలు అంబరాన్ని తాకుతాయి. గౌరమ్మను పూజించి, చిన్నా, పెద్దా అంతా కలిసి ఆడిపాడి నిమజ్జనం చేస్తారు.
నైవేద్యం: ఈ రోజు ఐదు రకాల సద్దులను (నైవేద్యాలను) సమర్పించడం ఆనవాయితీ.