Atla Taddi 2025: ఆఫీస్కు వెళ్తూ అట్లతద్ది వ్రతం.. ఆరోగ్యం పాడవకుండా పాటించాల్సిన చిట్కాలు!
అట్లతద్ది పండుగ అంటే అచ్చతెలుగు ఆడపడుచులకు సౌభాగ్యాన్ని ప్రసాదించే గొప్ప వ్రతం. పూర్వం మహిళలు ఇంట్లో ఉండి వ్రతం ఆచరించేవారు.
అట్లతద్ది పండుగ అంటే అచ్చతెలుగు ఆడపడుచులకు సౌభాగ్యాన్ని ప్రసాదించే గొప్ప వ్రతం. పూర్వం మహిళలు ఇంట్లో ఉండి వ్రతం ఆచరించేవారు. కానీ, నేటి ఆధునిక యుగంలో చాలామంది మహిళలు ఆఫీసులకు, పనులకు వెళ్తూనే ఈ ఉపవాసాన్ని కఠినంగా పాటిస్తున్నారు. ఉదయం నుంచి ఆహారం, నీరు లేకుండా వ్రతం చేయడం వల్ల ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తకుండా ఉండాలంటే కొన్ని ముఖ్యమైన చిట్కాలు పాటించడం అవసరం.
1. ఉపవాసం ముందు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు
వ్రతం మొదలుపెట్టే ముందు రోజు రాత్రి నుంచి కొన్ని నియమాలు పాటించాలి:
డీహైడ్రేషన్ నియంత్రణ: వ్రతం ప్రారంభించే ముందు రోజు రాత్రి పుష్కలంగా నీరు, కొబ్బరి నీళ్లు, మజ్జిగ వంటివి తాగడం వలన శరీరం నీటిని నిల్వ చేసుకుంటుంది. ఇది మరుసటి రోజు డీహైడ్రేషన్ (నిర్జలీకరణం) కాకుండా అడ్డుకుంటుంది.
పౌష్టికాహారం: వ్రతానికి ముందు రోజు, ముఖ్యంగా సాయంకాలం నెమ్మదిగా జీర్ణమయ్యే ఆహారం తీసుకోవాలి. ఉదాహరణకు, కొవ్వు తక్కువగా ఉండే పాలు లేదా పెరుగుతో కూడిన పండ్లు, పప్పుధాన్యాలు తీసుకోవచ్చు. ఇది కడుపు నిండుగా ఉండి త్వరగా ఆకలి వేయకుండా చూస్తుంది.
2. ఆఫీస్లో పాటించాల్సిన ఆరోగ్య సూత్రాలు
ఉద్యోగం చేసే మహిళలు ఉపవాసం రోజున ఆఫీస్లో ఈ నియమాలను పాటించడం మంచిది:
పని తగ్గించుకోండి: వీలైనంత వరకు నిలబడి చేసే పనులు, ఎక్కువ శారీరక శ్రమ ఉండే పనులను తగ్గించుకోండి. ఎక్కువ ఒత్తిడి లేకుండా కూర్చుని చేసే పనులకే ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి.
ఎక్కువ మాట్లాడకండి: ఎక్కువగా మాట్లాడటం వలన నోరు త్వరగా పొడిబారుతుంది, దాహం ఎక్కువవుతుంది. అనవసరమైన సంభాషణలు తగ్గించుకోండి.
చల్లని వాతావరణం: వేడికి లేదా ఎండకు దూరంగా ఉండండి. మీ శరీరం నుండి చెమట రూపంలో నీరు బయటకు పోకుండా ఏసీ (AC) వాతావరణంలో లేదా చల్లని ప్రదేశంలో ఉండేందుకు ప్రయత్నించండి.
3. వ్రతం విరమించేటప్పుడు జాగ్రత్తలు
సాయంత్రం చంద్ర దర్శనం తర్వాత ఉపవాసం విరమించే క్రమంలో పాటించాల్సిన చిట్కాలు చాలా ముఖ్యం:
నీరు/ద్రవాలతో ప్రారంభించండి: పండుగ ఆచారాల ప్రకారం, ముందుగా కొద్ది మొత్తంలో నీరు లేదా పండ్ల రసం తాగి ఉపవాసాన్ని విరమించండి. ఇది జీర్ణవ్యవస్థను నెమ్మదిగా తిరిగి పనిచేయడానికి సిద్ధం చేస్తుంది.
తేలికపాటి ఆహారం: ఉపవాసం తర్వాత నేరుగా భారీ భోజనం తీసుకోకూడదు. ముందుగా పండ్లు, కొద్దిగా పాలు లేదా అట్లు (సాంప్రదాయం ప్రకారం) వంటి తేలికైన ఆహారాన్ని మాత్రమే తీసుకోవాలి.
నెమ్మదిగా తినండి: వ్రతం విరమించిన వెంటనే హడావుడిగా తినకుండా, నెమ్మదిగా, కొద్దికొద్దిగా ఆహారం తీసుకోవడం వలన అజీర్తి లేదా కడుపు నొప్పి సమస్యలు రాకుండా ఉంటాయి.
ముఖ్య గమనిక:
మీకు గర్భం దాల్చినట్లయితే, డయాబెటిస్, అధిక రక్తపోటు వంటి దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నట్లయితే, ఉపవాసం ఉండే ముందు తప్పనిసరిగా వైద్యులను సంప్రదించి వారి సలహా మేరకే వ్రతం ఆచరించడం ఉత్తమం. సంప్రదాయాన్ని గౌరవిస్తూనే, మీ ఆరోగ్యానికి తొలి ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం చాలా ముఖ్యం.