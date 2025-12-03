అన్నపూర్ణ జయంతి 2025: రేపే అన్నపూర్ణ జయంతి, గ్రహదోషాలు తొలగాలంటే ఏం చేయాలి? శుభ దానాలు, నైవేద్యాల పూర్తి వివరాలు
అన్నపూర్ణ జయంతి 2025 డిసెంబర్ 4న జరగనుంది. ఈ రోజున చేయాల్సిన పూజలు, దానాలు, నైవేద్యాలు, గ్రహదోషాలు తొలగించే ప్రత్యేక పరిహారాలు, ఆహారసమృద్ధి కోసం అనుసరించాల్సిన పద్ధతులు తెలుసుకోండి.
Annapurna Jayanthi 2025: ప్రతి సంవత్సరం మార్గశిర పౌర్ణమి రోజున అన్నపూర్ణాదేవిని ఆరాధించే పుణ్యక్షణం అన్నపూర్ణ జయంతి. ఈ ఏడాది అన్నపూర్ణ జయంతి డిసెంబర్ 4, గురువారం వచ్చింది. ఈ పవిత్ర దినాన అమ్మవారిని సరైన విధంగా పూజిస్తే ఆహార లోటు దరిచేరదు, ధాన్య లాభం పెరుగుతుంది, గ్రహదోషాలు తొలగిపోతాయని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి.
పార్వతీదేవి అవతారమైన అన్నపూర్ణ దేవి — భక్తులకు సంపూర్ణ ఆహారాన్ని ప్రసాదించే దైవంగా వేదాలలో పేర్కొంది. సరైన నైవేద్యాలు, దానాలు చేస్తే ఇంట్లో ఎల్లప్పుడూ సమృద్ధి నెలకొంటుందని పండితులు సూచిస్తున్నారు.
అన్నపూర్ణ జయంతి 2025 తేదీ
- తేదీ: డిసెంబర్ 4, 2025
- వారం: గురువారం
- పర్వదినం: మార్గశిర పౌర్ణమి
ఈ రోజున పూజలు, వ్రతాలు, దానాలు చేసేవారికి ధనసమృద్ధి, శాంతి, ఆహారపుష్టి లభిస్తాయని పురాణాలు చెబుతున్నాయి.
అన్నపూర్ణ జయంతి నాడు తప్పకుండా చేయాల్సినవి
1. అమ్మవారికి పూజ, దీపారాధన
- స్వచ్ఛమైన గృహంలో అమ్మవారిని అలంకరించి, పువ్వులు, నైవేద్యంతో ఆరాధించాలి.
- ధాన్యం ఉన్న పాత్రపై దీపం పెట్టి పూజిస్తే ఇంట్లో ఆహార నిత్యపూర్తి ఉంటుంది.
అన్నపూర్ణ జయంతి దానాలు — ఇవి చేస్తే గ్రహదోషాలు తగ్గుతాయి
బియ్యంపుపుజ్య (Rice Donation)
- బియ్యం దానం చేస్తే సంపద పెరుగుతుంది, ఆర్థిక స్థిరత్వం వస్తుంది.
మినుములు (Urad Dal Donation)
- శని గ్రహానికి సంబంధించినవి.
- మినుములు దానం చేస్తే శని దోషాలు తొలగి, అడ్డంకులు తగ్గుతాయి, సహనం, క్రమశిక్షణ పెరుగుతుంది.
ఆవాలు (Mustard Seeds Donation)
- రాహు గ్రహ శాంతి కోసం ఉత్తమం.
- ఆవాలు దానం చేస్తే రాహు దోషాలు తొలగి శాంతి, అభ్యుదయం లభిస్తాయి.
గోధుమలు (Wheat Donation)
- సూర్యగ్రహ బలం పెరుగుతుంది.
- తండ్రి సంబంధ సమస్యలు తగ్గి, ఆత్మవిశ్వాసం, ఆరోగ్యం మెరుగుపడతాయి.
అన్నపూర్ణ జయంతి నైవేద్యం (Naivedyam)
అమ్మవారికి ఇష్టమైన నైవేద్యాలు ఇవి:
- నెయ్యి పూరీలు
ధాన్యలాభం, ఆహారపుష్టి, కుటుంబ ఐక్యత పెరుగుతాయి.
- శెనగపిండి లడ్డూలు
సుఖసంపదలు, శుభఫలితాలు ప్రసాదిస్తాయి.
గ్రహదోషాలు తొలగాలంటే ఈ పూజ తప్పక చేయాలి
అన్నపూర్ణ దేవి పూచే సమయంలో “అన్నపూర్ణే సదాపూర్ణే శంకరప్రాణవల్లభే” మంత్రాన్ని జపిస్తే
- గృహ కాలతాపాలు తొలగిపోవడం,
- కుటుంబానికంతా ఆర్థిక స్థిరత్వం రావడం జరుగుతాయని పురాణాలు చెబుతున్నాయి.