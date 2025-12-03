  • Menu
Home  > ఆధ్యాత్మికం

అన్నపూర్ణ జయంతి 2025: రేపే అన్నపూర్ణ జయంతి, గ్రహదోషాలు తొలగాలంటే ఏం చేయాలి? శుభ దానాలు, నైవేద్యాల పూర్తి వివరాలు

అన్నపూర్ణ జయంతి 2025: రేపే అన్నపూర్ణ జయంతి, గ్రహదోషాలు తొలగాలంటే ఏం చేయాలి? శుభ దానాలు, నైవేద్యాల పూర్తి వివరాలు
x
Highlights

అన్నపూర్ణ జయంతి 2025 డిసెంబర్ 4న జరగనుంది. ఈ రోజున చేయాల్సిన పూజలు, దానాలు, నైవేద్యాలు, గ్రహదోషాలు తొలగించే ప్రత్యేక పరిహారాలు, ఆహారసమృద్ధి కోసం అనుసరించాల్సిన పద్ధతులు తెలుసుకోండి.

Annapurna Jayanthi 2025: ప్రతి సంవత్సరం మార్గశిర పౌర్ణమి రోజున అన్నపూర్ణాదేవిని ఆరాధించే పుణ్యక్షణం అన్నపూర్ణ జయంతి. ఈ ఏడాది అన్నపూర్ణ జయంతి డిసెంబర్ 4, గురువారం వచ్చింది. ఈ పవిత్ర దినాన అమ్మవారిని సరైన విధంగా పూజిస్తే ఆహార లోటు దరిచేరదు, ధాన్య లాభం పెరుగుతుంది, గ్రహదోషాలు తొలగిపోతాయని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి.

పార్వతీదేవి అవతారమైన అన్నపూర్ణ దేవి — భక్తులకు సంపూర్ణ ఆహారాన్ని ప్రసాదించే దైవంగా వేదాలలో పేర్కొంది. సరైన నైవేద్యాలు, దానాలు చేస్తే ఇంట్లో ఎల్లప్పుడూ సమృద్ధి నెలకొంటుందని పండితులు సూచిస్తున్నారు.

అన్నపూర్ణ జయంతి 2025 తేదీ

  1. తేదీ: డిసెంబర్ 4, 2025
  2. వారం: గురువారం
  3. పర్వదినం: మార్గశిర పౌర్ణమి

ఈ రోజున పూజలు, వ్రతాలు, దానాలు చేసేవారికి ధనసమృద్ధి, శాంతి, ఆహారపుష్టి లభిస్తాయని పురాణాలు చెబుతున్నాయి.

అన్నపూర్ణ జయంతి నాడు తప్పకుండా చేయాల్సినవి

1. అమ్మవారికి పూజ, దీపారాధన

  • స్వచ్ఛమైన గృహంలో అమ్మవారిని అలంకరించి, పువ్వులు, నైవేద్యంతో ఆరాధించాలి.
  • ధాన్యం ఉన్న పాత్రపై దీపం పెట్టి పూజిస్తే ఇంట్లో ఆహార నిత్యపూర్తి ఉంటుంది.

అన్నపూర్ణ జయంతి దానాలు — ఇవి చేస్తే గ్రహదోషాలు తగ్గుతాయి

బియ్యంపుపుజ్య (Rice Donation)

  • బియ్యం దానం చేస్తే సంపద పెరుగుతుంది, ఆర్థిక స్థిరత్వం వస్తుంది.

మినుములు (Urad Dal Donation)

  • శని గ్రహానికి సంబంధించినవి.
  • మినుములు దానం చేస్తే శని దోషాలు తొలగి, అడ్డంకులు తగ్గుతాయి, సహనం, క్రమశిక్షణ పెరుగుతుంది.

ఆవాలు (Mustard Seeds Donation)

  • రాహు గ్రహ శాంతి కోసం ఉత్తమం.
  • ఆవాలు దానం చేస్తే రాహు దోషాలు తొలగి శాంతి, అభ్యుదయం లభిస్తాయి.

గోధుమలు (Wheat Donation)

  1. సూర్యగ్రహ బలం పెరుగుతుంది.
  2. తండ్రి సంబంధ సమస్యలు తగ్గి, ఆత్మవిశ్వాసం, ఆరోగ్యం మెరుగుపడతాయి.

అన్నపూర్ణ జయంతి నైవేద్యం (Naivedyam)

అమ్మవారికి ఇష్టమైన నైవేద్యాలు ఇవి:

  • నెయ్యి పూరీలు

ధాన్యలాభం, ఆహారపుష్టి, కుటుంబ ఐక్యత పెరుగుతాయి.

  • శెనగపిండి లడ్డూలు

సుఖసంపదలు, శుభఫలితాలు ప్రసాదిస్తాయి.

గ్రహదోషాలు తొలగాలంటే ఈ పూజ తప్పక చేయాలి

అన్నపూర్ణ దేవి పూచే సమయంలో “అన్నపూర్ణే సదాపూర్ణే శంకరప్రాణవల్లభే” మంత్రాన్ని జపిస్తే

  1. గృహ కాలతాపాలు తొలగిపోవడం,
  2. కుటుంబానికంతా ఆర్థిక స్థిరత్వం రావడం జరుగుతాయని పురాణాలు చెబుతున్నాయి.
Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick