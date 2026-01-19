Aksharabhyasam Muhurtham Dates In 2026: 2026 అక్షరాభ్యాస ముహూర్తాలు ఇవే.. ఏ నెలలో ఏ తేదీలు బాగున్నాయి?
Aksharabhyasam Muhurtham Dates In 2026 Telugu: 2026 సంవత్సరంలో మీ పిల్లలకు అక్షరాభ్యాసం చేయించాలనుకుంటున్నారా? వసంత పంచమి, విజయదశమి వంటి పవిత్ర దినాలతో పాటు నెలవారీగా ఉన్న శుభ ముహూర్తాల పూర్తి పట్టిక ఇక్కడ ఉంది. శుక్ర మౌఢ్యమి జాగ్రత్తలు మరియు ఉత్తమ నక్షత్రాల వివరాలు తెలుసుకోండి.
Aksharabhyasam Muhurtham Dates In 2026 Telugu: హిందూ సంప్రదాయంలో శిశువుకు అక్షర జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించే 'అక్షరాభ్యాసం' (Vidyarambham) ఒక ముఖ్యమైన సంస్కారం. సరస్వతీ దేవి ఆశీస్సులతో విద్యార్థి దశను ప్రారంభించేందుకు 2026 సంవత్సరంలో ఉన్న శుభ ముహూర్తాల వివరాలు, మౌఢ్యమి గమనికలు మరియు పవిత్ర పర్వదినాల సమగ్ర సమాచారం మీకోసం.
ముఖ్య గమనిక: శుక్ర మౌఢ్యమి
2026 ఏడాది ప్రారంభంలో ఫిబ్రవరి 17 వరకు శుక్ర మౌఢ్యమి ఉంది. సాధారణంగా మౌఢ్యమి సమయంలో శుభకార్యాలు నిషిద్ధం. అయితే, వసంత పంచమి (జనవరి 23) వంటి 'అబూజ ముహూర్తాల' నాడు కొందరు అక్షరాభ్యాసం నిర్వహిస్తారు. శాస్త్రోక్తంగా చేయాలనుకునే వారు ఫిబ్రవరి 17 తర్వాత ముహూర్తాలను ఎంచుకోవడం ఉత్తమం.
2026 అత్యంత శ్రేష్టమైన రోజులు:
ఈ రోజుల్లో తిథి, వారాలతో పనిలేకుండా అక్షరాభ్యాసం చేయవచ్చు:
♦ వసంత పంచమి: జనవరి 23, 2026 (శుక్రవారం).
♦ మాఘ శుద్ధ విదియ: ఫిబ్రవరి 20, 2026 (మౌఢ్యమి తర్వాత వచ్చే మొదటి మంచి రోజు).
♦ గురు పౌర్ణమి (వ్యాస పౌర్ణమి): జూలై 29, 2026.
♦ విజయదశమి (దసరా): అక్టోబర్ 20, 2026 (అత్యంత ఉత్తమమైన రోజు).
నెలవారీగా అక్షరాభ్యాస ముహూర్తాలు (2026):
|నెల
|శుభ తేదీలు
|జనవరి
|23 (వసంత పంచమి) - మౌఢ్యమి ఉంది, జాగ్రత్త.
|ఫిబ్రవరి
|20 (మాఘ శుద్ధ విదియ - చాలా మంచి రోజు).
|మార్చి
|స్థానిక పండితుల సలహాతో సాధారణ శుభ దినాలు ఎంచుకోవచ్చు.
|ఏప్రిల్
|1, 3, 6, 8, 10, 15, 17, 20, 22, 24, 29.
|మే
|1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 27, 29.
|జూన్
|1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29.
|జూలై
|1, 3 మరియు 29 (గురు పౌర్ణమి).
|ఆగస్టు & సెప్టెంబర్
|శ్రావణ మాసంలోని శుక్రవారాలు, వరలక్ష్మి వ్రతం రోజులు అనుకూలం.
|అక్టోబర్
|20 (విజయదశమి - విద్యాప్రారంభానికి మహా ముహూర్తం).
|నవంబర్
|17, 20, 21, 24, 27.
|డిసెంబర్
|4, 5, 6, 11, 12, 19, 25, 26, 27.
అక్షరాభ్యాసానికి పాటించాల్సిన నియమాలు:
♦ వయస్సు: పిల్లలకు 2 నుంచి 5 ఏళ్ల మధ్య (ముఖ్యంగా 3 లేదా 5వ ఏట) అక్షరాభ్యాసం చేయడం శ్రేష్ఠం.
♦ నక్షత్రాలు: అశ్విని, పునర్వసు, పుష్యమి, హస్త, చిత్త, స్వాతి, శ్రవణం, రేవతి నక్షత్రాలు విద్యారంభానికి చాలా మంచివి.
♦ వారాలు: సోమ, బుధ, గురు, శుక్రవారాలు ఉత్తమం.
ముఖ్య సూచన: పైన ఇచ్చిన తేదీలు సాధారణ పంచాంగం ఆధారంగా ఉన్నాయి. మీ బిడ్డ పుట్టిన నక్షత్రం, తారాబలం మరియు స్థానిక లగ్న శుద్ధిని బట్టి ఖచ్చితమైన సమయం కోసం మీ కుటుంబ పురోహితులను సంప్రదించడం మంచిది.