Indian Temples: ఈ 8 ప్రసిద్ధ ఆలయాల్లో మాంసం, మద్యం నైవేద్యాల రహస్యం
భారతదేశంలోని కొన్ని ప్రసిద్ధ ఆలయాల్లో మాంసం, చేపలు, మద్యం నైవేద్యంగా సమర్పిస్తారు. ఈ 8 ఆలయాల వివరాలు తెలుసుకోండి.
భారతదేశం అనేక సంప్రదాయాల, ఆచారాల కలయిక. దేశంలోని వేర్వేరు రాష్ట్రాల్లోని ఆలయాల్లో దేవతలకు సమర్పించే నైవేద్యాలు కూడా భిన్నంగా ఉంటాయి. సాధారణంగా ఆలయాల్లో సాత్విక, శాఖాహార పదార్థాలను మాత్రమే ప్రసాదంగా సమర్పిస్తారు. కానీ కొన్ని ప్రత్యేక ఆలయాల్లో మాంసాహారం, చేపలు, మరియు కొన్ని చోట్ల మద్యం కూడా నైవేద్యంగా సమర్పిస్తారు. ఈ ప్రత్యేక నైవేద్యాలకు మతపరమైన, చారిత్రక, సాంస్కృతిక కారణాలు ఉన్నాయి.
భక్తులకు ప్రసాదంగా సమర్పించే ఈ ప్రత్యేక నైవేద్యాలు వారి ఆచారాలకు మరింత ప్రాముఖ్యతనిస్తాయి. దేశంలోని కొన్ని ప్రముఖ ఆలయాలు ఇలాంటి ఆచారాల కోసం ప్రసిద్ధి చెందాయి. వాటిలో కొన్ని ప్రధానమైనవి ఇలా ఉన్నాయి:
1. మునియాండి స్వామి దేవాలయం (తమిళనాడు)
మధురై జిల్లా వడక్కంపట్టి గ్రామంలోని మునియాండి స్వామి ఆలయం, మునియాడిని (మునీశ్వరుడు, శివుని అవతారం) పూజించే స్థలం. ప్రతి సంవత్సరం ఇక్కడ మూడు రోజుల వార్షిక పండుగ జరుగుతుంది. ఈ ఆలయంలో భక్తుల కోసం చికెన్, మటన్ బిర్యానీని ప్రసాదంగా సమర్పిస్తారు. ఉదయాన్నే భక్తులు బిర్యానీ ప్రసాదం కోసం తరలివస్తారు.
2. విమల ఆలయం (ఒడిశా)
పూరీ శక్తిపీఠాల్లోని ఈ ఆలయం, దుర్గాదేవి అవతారం అయిన విమల అమ్మవారిని పూజించే ప్రసిద్ధి గల ప్రాంతం. ఇక్కడ ప్రత్యేక పూజ సమయంలో మేక మాంసం, చేపలను నైవేద్యంగా సమర్పిస్తారు. చేపలను పవిత్ర సరస్సులో పట్టుకుని, మేక మాంసాన్ని వండిన తర్వాత భక్తులకు ప్రసాదంగా పంపిణీ చేస్తారు.
3. తార్కుల్లా దేవి ఆలయం (ఉత్తరప్రదేశ్)
గోరఖ్పూర్లోని ఈ ఆలయం భక్తుల కోరికలు తీర్చే ఆలయంగా ప్రసిద్ధి. చైత్ర నవరాత్రుల సమయంలో ఇక్కడ మేకలను బలి ఇచ్చి మట్టి కుండల్లో వండిన మాంసం భక్తులకు ప్రసాదంగా సమర్పిస్తారు.
4. పార్సినిక్ కడవు దేవాలయం (కేరళ)
కేరళలోని పార్సినిక్ కడవు దేవాలయం ముత్తప్పన్కు అంకితం. ఇక్కడ కాల్చిన చేపలు, కల్లు ప్రసాదంగా సమర్పిస్తారు. భక్తుల నమ్మకం ప్రకారం, ఇలాంటి నైవేద్యాలు కోరికలు నెరవేర్చుతాయి.
5. కాళీఘాట్ ఆలయం (పశ్చిమబెంగాల్)
పశ్చిమబెంగాల్లోని ఈ 200 ఏళ్ల పురాతన శక్తిపీఠంలో భక్తులు మేకలను బలిస్తారు. బలి తర్వాత మాంసాన్ని వండించి భక్తులకు ప్రసాదంగా పంచుతారు.
6. కామాఖ్యా ఆలయం (అస్సాం)
నీలాచల్ పర్వతాల్లో ఉన్న కామాఖ్యా ఆలయం, శక్తిపీఠాలలో ఒకటి. ఇక్కడ రెండు రకాల నైవేద్యాలు సమర్పిస్తారు: శాఖాహారం మరియు మాంసాహారం. మాంసాహారాన్ని ఉల్లిపాయ, వెల్లుల్లి లేకుండా తయారు చేసి 1–2 గంటల మధ్యలో భక్తులకు సమర్పిస్తారు.
7. తారాపీఠ్ ఆలయం (పశ్చిమబెంగాల్)
బిర్భూమ్ జిల్లాలోని తారాపీఠ్ ఆలయం దుర్గాదేవి కొలువై ఉంది. ఇక్కడ భక్తులు మాంసం, మద్యం నైవేద్యంగా సమర్పిస్తారు. తరువాత భక్తులకు ప్రసాదంగా పంపిణీ జరుగుతుంది.
8. ధక్షిణేశ్వర్ కాళీ ఆలయం (పశ్చిమబెంగాల్)
ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా చేపలను నైవేద్యంగా సమర్పిస్తారు. అయితే, ఆలయంలో ఎలాంటి జంతువులను బలి ఇవ్వరు. భక్తులకు మత్స్య ప్రసాదం అందించబడుతుంది.
ఈ విధంగా, దేశంలోని కొన్ని ఆలయాల్లో మాంసం, చేపలు, మద్యం వంటి నైవేద్యాలు భక్తుల విశ్వాసాలను, ఆచారాలను ప్రతిబింబిస్తాయి. ఆలయ పర్యటనల సమయంలో భక్తులు ఈ ప్రత్యేక ప్రసాదాలను ఆస్వాదిస్తారు.