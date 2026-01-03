Viral News: చాట్జీపీటీనే ట్రైనర్గా మార్చి 27 కేజీలు తగ్గిన యువకుడు
జిమ్ లేకుండా, ఖరీదైన డైట్లు లేకుండా చాట్జీపీటీని ట్రైనర్గా వాడుకొని 27 కిలోల బరువు తగ్గిన యువకుడి ఫిట్నెస్ ప్రయాణం.
ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) రోజువారీ జీవితంలో విస్తృతంగా ఉపయోగంలోకి వస్తోంది. ప్రయాణాల ప్లానింగ్, ఆఫీస్ పనులు, విద్యతో పాటు ఇప్పుడు ఆరోగ్య లక్ష్యాల సాధనలోనూ ఏఐ కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. దీనికి ప్రత్యక్ష ఉదాహరణ హసన్ అనే సోషల్ మీడియా యూజర్.
హసన్ తన ఫిట్నెస్ ప్రయాణంలో చాట్జీపీటీ (ChatGPT)ను వ్యక్తిగత ట్రైనర్, మార్గదర్శకుడిగా ఉపయోగించి ఏకంగా 27 కిలోల బరువు తగ్గాడు. జిమ్కు వెళ్లకుండా, ఖరీదైన డైట్ ప్లాన్లు అనుసరించకుండా సాధారణ జీవనశైలిలో మార్పులు చేసుకుంటూ ఈ ఫలితాన్ని సాధించడం విశేషంగా నిలిచింది.
జిమ్ లేకుండానే బరువు తగ్గిన విధానం
హసన్ రోజువారీగా చాట్జీపీటీకి స్పష్టమైన ప్రశ్నలు అడుగుతూ తన శరీర పరిస్థితిని విశ్లేషించుకున్నాడు. బరువు తగ్గే లక్ష్యాల నిర్ణయం, ఇంట్లో అందుబాటులో ఉండే పదార్థాలతో ఆరోగ్యకరమైన భోజన ప్రణాళిక, పరికరాలు అవసరం లేని వర్కౌట్స్ వంటి అంశాల్లో ఏఐ ఇచ్చిన సూచనలను క్రమశిక్షణతో పాటించాడు. తీపి పదార్థాలపై నియంత్రణ, రోజువారీ అలవాట్ల ట్రాకింగ్, మానసిక స్థైర్యం పెంపొందించుకునే సూచనలు కూడా అతని విజయంలో కీలకంగా మారాయి.
ఇతరులకు మార్గదర్శకంగా 7 కీలక ప్రాంప్ట్లు
తన అనుభవాన్ని ఇతరులకు ఉపయోగపడేలా హసన్ సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నాడు. బరువు తగ్గాలనుకునే వారు అనుసరించేందుకు తాను ఉపయోగించిన ఏడు ముఖ్యమైన ప్రాంప్ట్లను వెల్లడించాడు. వీటిలో లక్ష్య నిర్ధారణ, తక్కువ ఖర్చుతో మీల్ ప్లాన్, ఇంట్లోనే చేయగల వ్యాయామాలు, అలవాట్ల పర్యవేక్షణ, వారానికోసారి పురోగతి సమీక్ష వంటి అంశాలు ఉన్నాయి.
ఏఐని సరైన విధంగా వినియోగించుకుంటే ఆరోగ్య లక్ష్యాలను కూడా సులభంగా చేరుకోవచ్చని హసన్ అనుభవం తెలియజేస్తోంది. ఇది కేవలం బరువు తగ్గడమే కాకుండా, జీవనశైలిలో సానుకూల మార్పుకు స్పష్టమైన ఉదాహరణగా నిలుస్తోంది.