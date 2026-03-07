Women’s Day Special: ఇండియన్ బిజినెస్ వరల్డ్ను షేక్ చేస్తున్న ఐదుగురు పవర్ ఫుల్ మహిళా బాస్లు!
Women’s Day Special 2026: అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం స్పెషల్: పురుషాధిక్య కార్పొరేట్ ప్రపంచంలో అడుగుపెట్టి, వేల కోట్ల సామ్రాజ్యాలను నిర్మించిన ఐదుగురు భారతీయ ధీరవనితల స్ఫూర్తిదాయక గాథలు. ఫల్గుణి నాయర్ నుంచి కిరణ్ మజుందార్-షా వరకు.. దేశ ముఖచిత్రాన్ని మార్చేసిన ఆ పవర్ ఫుల్ లీడర్స్ ఎవరో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకోండి.
Women’s Day Special 2026: ఒకప్పుడు కార్పొరేట్ ప్రపంచం అంటే కేవలం పురుషుల రాజ్యమే అనే భావన ఉండేది. కానీ, ఆ అలిఖిత నిబంధనలను చెరిపేస్తూ.. గ్లాస్ సీలింగ్ను బద్దలు కొట్టి, అత్యున్నత శిఖరాలను అధిరోహించిన ధీరవనితలు మన దేశంలో ఎందరో ఉన్నారు. కేవలం ఇల్లు, ఆఫీసు అనే పరిధుల నుంచి బయటకు వచ్చి.. వేల కోట్ల వ్యాపార సామ్రాజ్యాలను నిర్మించడం, లక్షలాది మందికి ఉపాధిని కల్పించడం సామాన్యమైన విషయం కాదు. అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం (మార్చి 8) సందర్భంగా, కార్పొరేట్ ప్రపంచంలో మగవారి ఆధిపత్యం ఉన్న రంగాల్లో సైతం తమదైన ముద్ర వేసి, ఎందరో మహిళలకు స్ఫూర్తిగా నిలుస్తున్న ఐదుగురు భారతీయ దిగ్గజ మహిళల గురించి ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
బయోటెక్, ఫైనాన్స్, కన్స్యూమర్ టెక్, FMCG వంటి రంగాల్లో దేశ ముఖచిత్రాన్ని మార్చేసిన ఆ పవర్ ఫుల్ లీడర్స్ వీరే..
1. ఫల్గుణి నాయర్: 50 ఏళ్ల వయసులో 'నైకా' సామ్రాజ్యం!
ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంకింగ్లో విజయవంతమైన కెరీర్ను వదిలి, సరిగ్గా 50 ఏళ్ల వయసులో 'నైకా' (Nykaa) పునాది వేశారు ఫల్గుణి నాయర్. భారతదేశపు బ్యూటీ రిటైల్ రంగాన్ని డిజిటలైజ్ చేయడంలో ఆమె కీలక పాత్ర పోషించారు. నేడు దేశంలోని అత్యంత లాభదాయకమైన డిజిటల్ యూనికార్న్ కంపెనీల్లో నైకా ఒకటి.
2. అరుంధతి భట్టాచార్య: బ్యాంకింగ్ నుంచి టెక్నాలజీ వైపు..
భారతీయ స్టేట్ బ్యాంక్ (SBI)కు అధ్యక్షురాలైన తొలి మహిళగా అరుంధతి భట్టాచార్య చరిత్ర సృష్టించారు. బ్యాంకింగ్ రంగం నుంచి వైదొలిగిన తర్వాత ఆమె టెక్నాలజీ వైపు అడుగులు వేశారు. ప్రస్తుతం 'సేల్స్ ఫోర్స్ ఇండియా' (Salesforce India) చీఫ్గా ఉంటూ డిజిటల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ రంగంలో తన దశాబ్దాల అనుభవాన్ని ఉపయోగిస్తున్నారు.
3. కిరణ్ మజుందార్-షా: బయోటెక్ రంగపు ఆద్యురాలు
1978లో 'బయోకాన్' (Biocon) సంస్థను స్థాపించి, భారతదేశంలో బయోటెక్నాలజీ పరిశ్రమకు ప్రాణం పోశారు కిరణ్ మజుందార్-షా. ఒక చిన్న గ్యారేజీలో మొదలైన ఆమె ప్రయాణం, నేడు దేశంలోని అగ్రగామి బయో ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీగా ఎదిగింది. శాస్త్రీయ ఆవిష్కరణల్లో భారత్ పేరును ప్రపంచ పటంలో నిలబెట్టారు.
4. కాకూ నఖాటే: బ్యాంకింగ్ రంగపు 'డీల్ మేకర్'
భారతదేశంలోని అతిపెద్ద విలీనాలు, కొనుగోళ్ల (M&A) వ్యవహారాల్లో కాకూ నఖాటే కీలక పాత్ర పోషించారు. బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా ఇండియాలో తన సుదీర్ఘ ప్రయాణంలో, దేశవ్యాప్తంగా ఎన్నో చారిత్రాత్మక ఆర్థిక ఒప్పందాలను ఆమె విజయవంతంగా పూర్తి చేశారు.
5. ప్రియా నాయర్: FMCG రంగంలో ఎదురులేని శక్తి
హిందుస్థాన్ యూనిలీవర్ (HUL) CEO, MDగా ప్రియా నాయర్ గ్లోబల్ కన్స్యూమర్ బిజినెస్లో భారతీయ మహిళా నాయకత్వ పటిమను చాటుతున్నారు. యూనిలీవర్ బ్యూటీ, వెల్బీయింగ్ విభాగంలో ఆమె నాయకత్వం ఆధునిక FMCG రంగంలో వినూత్న మార్పులకు నాంది పలికింది.
ఈ ఐదుగురు మహిళల కథలు కేవలం వృత్తిపరమైన విజయాలు మాత్రమే కాదు.. నాయకత్వ స్థానాల్లో మహిళలు ఉంటే అసాధ్యమైనది ఏదీ లేదని నిరూపించే సజీవ సాక్ష్యాలు అని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.