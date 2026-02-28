Wedding Fight Video : అది పెళ్లి మండపమా లేక రణరంగమా? కుర్చీలతో కొట్టుకున్న అతిథులు
అది పెళ్లి మండపమా లేక రణరంగమా? కుర్చీలతో కొట్టుకున్న అతిథులు
Wedding Fight Video : సాధారణంగా పెళ్లి అంటేనే ఆకాశమంత పందిరి, బంధువుల పలకరింపులు, రుచికరమైన విందు భోజనాలు. అంతా సందడి సందడిగా, ఆనందోత్సాహాల మధ్య సాగిపోవాల్సిన వేడుక అది. కానీ ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఒక వీడియో చూస్తే మాత్రం మీ కళ్లు బైర్లు కమ్మడం ఖాయం. అక్కడ భోజనాలు వడ్డిస్తున్నారు, అతిథులు ఎంతో ఇష్టంగా తింటున్నారు. కానీ ఏమైందో ఏమో గానీ.. కొన్ని క్షణాల్లోనే ఆ పెళ్లి మండపం కాస్తా రణరంగంగా మారిపోయింది. ప్రశాంతంగా సాగుతున్న విందు కాస్తా కుర్చీల యుద్ధంగా మారి అందరినీ షాక్కు గురిచేస్తోంది.
ఈ షాకింగ్ వీడియోను ఎక్స్ (గతంలో ట్విట్టర్)లో @askshivanisahu అనే యూజర్ షేర్ చేశారు. "బారాత్లో చిన్నపాటి గొడవ జరిగింది గాయ్స్" అంటూ చాలా సింపుల్ క్యాప్షన్ ఇచ్చారు. కానీ, వీడియోలో జరుగుతున్న రచ్చ చూస్తే మాత్రం అది చిన్న గొడవలా అస్సలు అనిపించదు. భోజనాల టేబుల్ దగ్గర కూర్చున్న కొందరు వ్యక్తుల మధ్య చిన్నపాటి మాటా మాటా పెరగడం వీడియోలో కనిపిస్తుంది. మొదట ఏదో జోక్ అనుకున్న వారందరికీ, క్షణాల్లోనే అసలు సినిమా అర్థమైంది. వాదన కాస్తా ముదిరిపోయి, ఒకరిపై ఒకరు దాడి చేసుకునే వరకు వెళ్లింది.
కోపంతో ఊగిపోయిన కొందరు వ్యక్తులు అక్కడ భోజనం చేయడానికి వేసిన ప్లాస్టిక్ కుర్చీలను ఆయుధాలుగా మార్చుకున్నారు. ఒకరిపై ఒకరు కుర్చీలతో విరుచుకుపడుతుంటే, పెళ్లికి వచ్చిన మిగతా అతిథులు భయంతో పరుగులు తీశారు. టేబుల్స్ మీద ఉన్న ప్లేట్లు, గ్లాసులు కిందపడి పగిలిపోయాయి. వడ్డించిన పదార్థాలు నేలపాలయ్యాయి. కొందరు పెద్దమనుషులు గొడవ ఆపడానికి ప్రయత్నించినప్పటికీ, అప్పటికే పరిస్థితి చేయి దాటిపోయింది. మహిళలు, వృద్ధులు ఆ గందరగోళం చూసి బిత్తరపోయారు. కొంతమంది సెల్ఫోన్లలో ఈ వింత యుద్ధాన్ని రికార్డు చేయడంలో బిజీ అయిపోయారు.
बारात में हल्की मार हो गई गाइज 😂 pic.twitter.com/wNLAN2FmjD— Shivani Sahu (@askshivanisahu) February 26, 2026
అసలు ఆ గొడవ ఎందుకు మొదలైందో ఎవరికీ క్లారిటీ లేదు. బహుశా భోజనం వడ్డించడంలో ఆలస్యమో, లేక పాత కక్షలో.. లేక మరేదైనా చిన్న కారణమో గానీ, ఒక శుభకార్యం కాస్తా అశుభంగా మారిపోయింది. ఇరుపక్షాల మధ్య అహంకారం తలకెక్కడంతో, ఎంతో ఖర్చు పెట్టి చేసుకున్న పెళ్లి వేడుక రసాభాస అయ్యింది. ఈ వీడియో ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్లో తెగ వైరల్ అవుతోంది. ఇది చూసిన నెటిజన్లు "ఇది పెళ్లి విందులా లేదు.. డబ్ల్యూడబ్ల్యూఈ ఫైట్లా ఉంది" అంటూ రకరకాలుగా కామెంట్ చేస్తున్నారు. ఏదేమైనా, కోపం మనిషిని ఎంతటి అనాగరికుడిగా మారుస్తుందో చెప్పడానికి ఈ వీడియో ఒక ఉదాహరణగా నిలిచింది.