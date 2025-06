Viral Video: ఎయిర్ పోర్ట్ లో మహిళ రాద్ధాంతం.. నేలపై కూర్చొని నానా హంగామా

ב-8 ביוני 2025, בשדה התעופה מילאנו מלפנסה, נאסר על אישה סינית לעלות למטוס מכיוון שמזוודה הייתה במשקל עודף!

ובמקום להסדיר את העניין

בתשלום קטן

היא 'התמוטטה' ונתנה מופע

מרשים בטרמינל של שדה התעופה.



On June 8, 2025, at Milan Malpensa Airport, a Chinese woman was denied boarding… pic.twitter.com/oZGihK0CJP