Viral Video: వంట చేయడానికి కిచెన్లోకి వెళ్లిన మహిళ.. మూలలో కనిపించిన కోబ్రా చూసి షాక్
చిన్న పామును చూసినప్పుడు మనలో ఎవరికైనా భయం కలుగుతుంది. అలాంటి సమయంలో massive కింగ్ కోబ్రా ఎదురైతే ఊహించండి! కేరళ, కన్నూరు జిల్లా వాణియప్పంలో ఓ ఇంటి మహిళ వంట చేసేందుకు కిచెన్లోకి వెళ్లగా, మూలలో కింగ్ కోబ్రా కనిపించింది. దాన్ని చూసి మహిళతో పాటు కుటుంబ సభ్యులు కూడా షాక్లో పడిపోయారు.
వెంటనే స్నేక్ క్యాచర్స్కు సమాచారం ఇచ్చారు. ఫైసల్ విలక్కోడ్, మిరాజ్ పేరావూర్, అజిల్కుమార్, సాజిద్, ఆరణం లాంటి నిపుణులు జాగ్రత్తగా పామును పట్టి, సురక్షితంగా అడవిలో విడుదల చేశారు.
గమనించదగ్గ విషయం, ఇది కన్నూరులో కొన్ని రోజులలోనే రెండవ కింగ్ కోబ్రా రిస్క్యూ ఘటన. తుడిమర టౌన్ సమీపంలో, వడక్కంచేరి పూతనక్కయం ప్రాంతంలో కూడా ఇటువంటి కింగ్ కోబ్రా నిపుణులు రిస్క్యూ చేసి అడవిలో వదిలారు.
ఈ వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది, నెటిజన్స్ ఈ మహిళ అనుభవాన్ని భయానకమైనదిగా పేర్కొంటున్నారు.