Viral Video: పాత స్కూల్ స్నేహితుడిని పిజ్జా డెలివరీ బాయ్గా చూసి యువతి చేసిన వీడియో వైరల్
Viral Video: పాత స్కూల్ స్నేహితుడిని పిజ్జా డెలివరీ బాయ్గా పని చేస్తున్నందుకు యువతి వీడియోలో మోసం చేసింది. వీడియో వైరల్ అవుతూ నెటిజన్లలో చర్చనీయాంశం అయ్యింది.
Viral Video: చివర్లో సోషల్ మీడియాలో ఒక వీడియో చర్చనీయాంశం అయ్యింది. ఇందులో ఒక యువతి తన పాత స్కూల్ స్నేహితుడిని రోడ్డు మీద పిజ్జా డెలివరీ చేస్తున్న సమయంలో రికార్డ్ చేసింది. వీడియోలో ఆమె, “నువ్వు స్కూల్లో అందరికి ప్రేరణ ఇచ్చేవావు, ఇప్పుడు పిజ్జా డెలివరీ చేస్తున్నావా?” అని కామెంట్ చేసింది.
అయితే, యువతి వెంటనే నవ్వుతూ ఈ వీడియోను తన పాత ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేస్తానని తెలిపింది. ఈ వీడియో చూసిన నెటిజన్లలో చాలామంది స్పందిస్తూ, “కష్టపడి పని చేస్తున్నవారిని మోక్షం చేయడం తగదు” అని అన్నారు.
వీడియోలో చూపిన వ్యక్తి ఇప్పుడు 30 ఏళ్ళ వయసులో డొమినోస్లో పని చేస్తున్నాడు. స్కూల్ టైమ్లో అతను అందరికి ప్రేరణ ఇచ్చేవాడని, ఇప్పుడు కూడా కష్టపడి, నిజాయితీగా పని చేస్తున్నాడని నెటిజన్లు ప్రశంసించారు.
కొందరు చెప్పినట్లుగా, “పిజ్జా డెలివరీ చేయడం అవమానం కాదు. గౌరవం, కృషిని మోక్షం చేయడం తప్పు. నిజమైన హీరోలు ఎప్పుడూ వారి కష్టంతో ఎదిగే వారు.”
ఈ వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవడం వల్ల, కష్టపడి పనిచేసే ప్రతి వ్యక్తికి గౌరవం ఇవ్వాల్సిన అవసరం మళ్ళీ చర్చలకు వచ్చి నిలిచింది. ఇది యువతీ, ఫ్రెండ్స్ మరియు సామాజిక మాధ్యమాల్లో పెద్ద చర్చను ప్రేరేపించింది.