Viral Video: గేదెపై నిలబడి డ్యాన్స్‌.. ఆగని రీల్స్ పిచ్చి.. చివరికి నెటిజన్ల ఆగ్రహం

సోషల్ మీడియాలో రీల్స్ పిచ్చి రోజురోజుకు పెరిగిపోతోంది. పిల్లలు, పెద్దలు, వృద్ధులు ఎవరైనా రీల్స్‌లో మునిగిపోతున్నారు.

సోషల్ మీడియాలో రీల్స్ పిచ్చి రోజురోజుకు పెరిగిపోతోంది. పిల్లలు, పెద్దలు, వృద్ధులు ఎవరైనా రీల్స్‌లో మునిగిపోతున్నారు. వ్యూస్‌ కోసం, లైకుల కోసం ఏకంగా ఎలాంటి సాహసాలకైనా సిద్ధమవుతున్నారు. తాజాగా ఓ మహిళ చేసిన విచిత్ర రీల్ నెట్టింట వైరల్‌గా మారింది.

ఇంటి ముందర కట్టేసిన గేదెపైకి ఎక్కి ఆ మహిళ నిలబడి డ్యాన్స్ చేసింది. కెమెరాకు ఫోజులు ఇస్తూ, ఎటూ అటూ కదులుతూ చాలా సేపు గేదెపై నిలబడి డ్యాన్స్ చేసింది. పక్కన ఉన్న వారు గేదె కదలకుండా పట్టుకున్నారు. ఆ సమయంలో ఆమె ఉత్సాహంగా డ్యాన్స్ చేస్తుండగా, చుట్టుపక్కల వారు కూడా హర్షం వ్యక్తం చేశారు.

అయితే గేదె ఒక్కసారిగా పరుగులు తీసి ఉంటే.. ఆ మహిళకు ప్రాణాపాయం తప్పేదే కాదు అని నెటిజన్లు వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు. కేవలం రీల్స్ కోసం ఇలా జంతువులను ఇబ్బంది పెట్టడం తప్పని, ఈ పిచ్చి చివరికి ప్రమాదకరమని మండిపడుతున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతోంది.



