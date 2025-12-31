Viral Video: అబ్బాయి కోసం రోడ్డు మీద జుట్టు పట్టి కుమ్ముకున్న ఇద్దరు అమ్మాయిలు.. వాడు నావాడె!
ఇది వాస్తవం అంటే నమ్మలేనంతది! నెటిజన్లు ఈ వీడియో చూసి, “నేనైతే చూడలేను” అని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. సాధారణంగా అబ్బాయిల కోసం అమ్మాయిల మధ్య చిన్న గొడవలు జరిగేవి ఉంటాయి, కానీ ఒక అబ్బాయికి ఇద్దరు అమ్మాయిలు నడిరోడ్డు మధ్య జుట్టు పట్టుకొని తగల్చుకోవడం ఈ వీడియోలో ప్రత్యేకం.
వీడియో ప్రకారం, ఈ సంఘటన ఉత్తరప్రదేశ్లోని కాన్పూర్లో చోటుచేసుకుంది. అభిషేక్ అనే యువకుడి కోసం అతని మాజీ ప్రియురాలు మరియు కొత్త ప్రియురాలు రాత్రి యశోదా నగర్ బైపాస్ వద్ద ఒకరిపై ఒకరు కోపంతో దూకుడుగా తగల్చుకున్నారు.
అభిషేక్ యొక్క మాజీ ప్రియురాలు, గతంలో ఒక ప్రేమ సంబంధంలో ఉన్న కారణంగా అతనిని “బాబు” అని పిలుస్తూ, అతని కొత్త ప్రియురాలిని తప్పించడానికి ప్రయత్నించగా, కొత్త ప్రియురాలు ఈ విషయం చూసి కోపం తగల్చింది. ఆ కోపం చివరికి జుట్టు పట్టి కొట్టుకునే స్థాయికి చేరింది.
వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాక, పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు మొదలు పెట్టారు. నెటిజన్లు ఇద్దరు అమ్మాయిల ఆచరణపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. “ఇలాంటి విషయాలను రోడ్డు మధ్యకు తేవడం సరియాదు” అని వారు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
