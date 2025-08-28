Viral Video: ఎంత డబ్బులేకపోతే మరీ ఇలా కట్టెముక్కతో ఏంటి బ్రో.. ట్రాక్టర్‌ డ్రైవర్‌ జుగాడ్‌ చూసి నెటిజన్స్‌ షాక్‌!

  • Menu
సోషల్‌ మీడియాలో ప్రతి రోజు ఎన్నో వీడియోలు షేర్‌ అవుతుంటాయి. వాటిలో కొన్ని మాత్రం నిమిషాల్లోనే నెటిజన్స్‌ దృష్టిని ఆకర్షించి వైరల్‌ అవుతాయి. అలాంటి వీడియోలలో ఒకటి ఇప్పుడు నెట్టింట్లో హల్‌చల్‌ చేస్తోంది. “పేదరికం రకరకాల ప్రయోగాలు చేయిస్తుంది” అంటారు. ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత ఆ మాట నిజమే అనిపిస్తుంది.

ఒక ట్రాక్టర్ డ్రైవర్‌ స్టీరింగ్‌ విరిగిపోవడంతో.. దానికి బదులుగా కర్ర ముక్కను అమర్చుకుని ట్రాక్టర్‌ను నడిపాడు. అంతే కాదు, ఆ కట్టె సహాయంతో ట్రాక్టర్‌ను సులభంగా నియంత్రించడం చూసి నెటిజన్స్‌ ఆశ్చర్యపోతున్నారు. రహదారి అంతా గుంతలతో ఉన్నా డ్రైవర్‌ సూపర్‌గా కంట్రోల్‌ చేశాడు. చిన్న పొరపాటు జరిగి ఉంటే పెద్ద ప్రమాదం తప్పదని వీడియో చూసినవాళ్లు కామెంట్ చేస్తున్నారు.

ఈ వీడియోను ఇప్పటికే వేలాది మంది వీక్షించారు. “ఇదే అసలైన హెవీ డ్రైవర్‌”, “అభినందనలు అన్నా”, “రైతు సోదరుడి తెలివి ఇదే” అంటూ పలువురు నెటిజన్స్‌ ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.

వీడియో చూసిన వారు డ్రైవర్‌ జుగాడ్‌ ఆలోచనపై ఫిదా అయిపోతున్నారు.



