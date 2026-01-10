Viral Video : చిన్నారి చీర కట్టు చూస్తుంటే హీరోయిన్లు కూడా తల దించుకోవాల్సిందే..ర్యాంప్ వాక్ అదిరింది
Viral Video : సోషల్ మీడియాలో ప్రతిరోజూ ఎన్నో వీడియోలు వస్తుంటాయి కానీ, కొన్ని మాత్రం మన మనసును ఇట్టే పట్టేస్తాయి.
Viral Video : సోషల్ మీడియాలో ప్రతిరోజూ ఎన్నో వీడియోలు వస్తుంటాయి కానీ, కొన్ని మాత్రం మన మనసును ఇట్టే పట్టేస్తాయి. ముఖ్యంగా చిన్న పిల్లల అమాయకత్వం, వారు చేసే అల్లరి చూస్తే ఎంతటి వారికైనా నవ్వు రాక మానదు. ప్రస్తుతం నెట్టింట ఒక చిన్నారికి సంబంధించిన వీడియో తెగ వైరల్ అవుతోంది. ఆ చిన్నారి చీర కట్టుకుని చేసిన ర్యాంప్ వాక్ చూసి నెటిజన్లు ఫిదా అయిపోతున్నారు. సాధారణంగా పెద్దవాళ్లే చీరను మేనేజ్ చేయడం కష్టంగా ఫీలవుతారు, కానీ ఈ బుజ్జాయి మాత్రం ఎంతో కాన్ఫిడెంట్గా చీరను అల్లాడించేస్తోంది.
ఇన్స్టాగ్రామ్లో @gunjansingh6902 అనే అకౌంట్ నుండి షేర్ అయిన ఈ వీడియోలో ఒక చిన్నారి చక్కగా చీర కట్టుకుని ఇంట్లో తిరుగుతూ కనిపిస్తుంది. ఆమె చీరను రెండు చేతులతో పట్టుకుని, ఎంతో ఉత్సాహంగా అడుగులు వేస్తుంటే చూడటానికి రెండు కళ్లు సరిపోవు. ఏ మాత్రం తడబడకుండా, ఎంతో ఆత్మవిశ్వాసంతో ఆ చిన్నారి నడుస్తున్న తీరు ప్రతి ఒక్కరినీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తోంది. తన చీర అందాన్ని చూసుకుంటూ ఆమె మురిసిపోతున్న తీరు చాలా క్యూట్గా ఉంది.
వీడియోలో మరో ముచ్చటైన ఘట్టం ఏంటంటే.. ఆ చిన్నారి చీర కట్టుకుని అలా నేరుగా తన తల్లి వద్దకు పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్తుంది. తనను చూసి తన తల్లి మెచ్చుకోవాలన్న కోరిక ఆమె ముఖంలో స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. తల్లి చెప్పగానే వెంటనే ఆ చీరను ఆరబోస్తూ తన తాతయ్య దగ్గరికి వెళ్లి చూపిస్తుంది. ఈ సన్నివేశం చూస్తుంటే ఎవరికైనా తమ చిన్ననాటి జ్ఞాపకాలు గుర్తొస్తాయి. ఆ చిన్నారి అమాయకత్వం, చీర కట్టుకుని గర్వంగా ఫీలవుతున్న తీరు నెటిజన్ల గుండెలను పిండేస్తోంది.
ఈ వీడియో చూసిన నెటిజన్లు ఆ చిన్నారిపై ప్రేమను కురిపిస్తున్నారు. "ఇంట్లో ఆడపిల్ల ఉంటే ఆ కళే వేరు" అని కొందరు కామెంట్ చేస్తుంటే, "ఇంత చిన్న వయసులో ఇంత చక్కగా చీరను ఎలా బ్యాలెన్స్ చేస్తోంది?" అని మరికొందరు ఆశ్చర్యపోతున్నారు. ఆ చిన్నారికి ఉన్న కాన్ఫిడెన్స్ చూస్తుంటే ఆమె పెరిగిన వాతావరణం ఎంత ప్రేమగా ఉందో అర్థమవుతుందని నెటిజన్లు అభిప్రాయపడుతున్నారు. లక్షలాది మంది చూసిన ఈ వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో సెన్సేషన్గా మారింది.