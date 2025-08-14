  • Menu
Viral Video: కొండచిలువ మలం విసర్జిస్తున్న అరుదైన దృశ్యం – నెట్టింట హల్‌చల్

ప్రకృతిలో ఎన్నో రహస్యాలు దాగి ఉంటాయి. అలాంటి అరుదైన క్షణాలు మన కంటపడితే మనం ఆశ్చర్యపోవడం సహజం. తాజాగా అలాంటి ఒక వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఇందులో ఓ భారీ కొండచిలువ మలాన్ని విసర్జిస్తున్న అరుదైన దృశ్యం కనిపిస్తోంది.

వీడియోలో కనిపించే కొండచిలువ బహుశా బర్మీస్ లేదా రెటిక్యులేటెడ్ జాతికి చెందినదై ఉండవచ్చు. ఇవి తమకంటే పెద్ద జీవులను — జింకలు, మేకలు, పందులు వంటి వాటిని — సులభంగా మింగేస్తాయి. జీర్ణక్రియ పూర్తయ్యాక, ఒక్కసారిగా విపరీతమైన మలాన్ని విసర్జించడం ఈ జాతి ప్రత్యేకత. శాస్త్రవేత్తల ప్రకారం, వీటి జీర్ణవ్యవస్థ అంత బలంగా ఉంటుందని, ఎముకలు, కొమ్ములు కూడా కరిగించగలవని చెబుతున్నారు.

ఈ వీడియోలో కొండచిలువ మొదట కష్టపడుతున్నట్లు కనిపిస్తుంది. కొన్ని క్షణాల తరువాత, దాని శరీరంలోని అన్ని వ్యర్థాలను ఒక్కసారిగా బయటకు పంపిస్తుంది. ఈ దృశ్యం చూసిన నెటిజన్లు “ప్రకృతిలో ఇంత విభిన్నమైన సన్నివేశం జీవితంలో చూడలేదు” అంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

సోషల్ మీడియాలో చాలామంది దీన్ని ప్రకృతిలో అద్భుతమైన, కానీ చాలా అరుదైన ఘట్టంగా అభివర్ణిస్తున్నారు.



