Viral Video: కోడిపిల్లలకు రెయిన్ కోట్లు.. వైరల్ అవుతున్న వీడియో

చిన్న కోడిపిల్లలకు రంగురంగుల రెయిన్ కోట్లు వేసిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్. AI సృష్టించిన క్లిప్ అయినప్పటికీ నెటిజన్లను ఆకట్టుకుంటోంది.

వర్షాకాలంలో తడవకుండా మనుషులు గొడుగులు, రెయిన్ కోట్లు ఉపయోగించడం సాధారణం. అయితే చిన్న కోడిపిల్లలకు ప్రత్యేకంగా రెయిన్ కోట్లు తయారు చేసిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియో నెటిజన్లను ఆకట్టుకుంటోంది.

వైరల్ అవుతున్న ఈ క్లిప్‌లో ఒక వ్యక్తి చిన్న, పారదర్శకమైన రంగురంగుల రెయిన్ కోట్లు తయారు చేసి కోడిపిల్లలకు వేస్తున్న దృశ్యాలు కనిపిస్తున్నాయి. అనంతరం ఆ కోడిపిల్లలను వర్షంలోకి తీసుకెళ్లగా, అవి ఆ చిన్న రెయిన్ కోట్లతో నడుస్తున్న తీరు ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటోంది.

సుమారు 15 సెకన్ల నిడివి గల ఈ వీడియోను ట్విట్టర్‌లో @Enezator అనే ఖాతా షేర్ చేసింది. “చిన్న పిల్లలకు చిన్న రెయిన్ కోట్లు వేసాడు. ఇది ఇప్పటివరకు చూసిన అందమైన దృశ్యం” అనే క్యాప్షన్ జత చేశారు. వీడియోకు లక్షలాది వీక్షణలు లభించగా, వేలల్లో లైకులు వచ్చాయి.

అయితే ఈ వీడియో నిజం కాదని, కృత్రిమ మేధస్సు (AI) సాయంతో రూపొందించిందని పలువురు పేర్కొన్నారు. అయినప్పటికీ వీడియోలో కనిపించే అమాయకత్వం, అందం నెటిజన్లను ఆకట్టుకుంటోంది. “AI అయినా నాకు పట్టింపు లేదు, చాలా క్యూట్‌గా ఉంది” అంటూ కొందరు కామెంట్ చేస్తున్నారు. మరికొందరు “ఇది నిజమైతే వెంటనే కొనేస్తాను” అంటూ స్పందిస్తున్నారు.

AI ద్వారా సృష్టించిన కంటెంట్ సోషల్ మీడియాలో ఎలా వైరల్ అవుతుందో ఈ వీడియో మరోసారి చూపించింది.



