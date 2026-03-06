  • Menu
Viral Video : వీళ్లను అస్సలు వదలొద్దు..ఇదేం పైశాచికానందం? వేగంగా వెళ్తున్న రైలుపై పేడతో దాడి

Cow Dung Attack on Train
Cow Dung Attack on Train

Highlights

Viral Video : వేగంగా వెళ్తున్న రైలుపై కొందరు యువకులు పేడ విసురుతున్న వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఈ బాధ్యతారాహిత్యమైన చర్యపై నెటిజన్లు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ పోలీసుల చర్యలకు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

Viral Video : సాధారణంగా రైల్వే ట్రాక్‌ల పక్కన ఆడుకునే పిల్లలు సరదాకో, అల్లరికో రైళ్లపై రాళ్లు విసరడం మనం చూస్తుంటాం. కానీ, తాజాగా కొందరు ఆకతాయిలు చేసిన పని చూస్తే ఎవరికైనా ఒళ్లు మండిపోవాల్సిందే. వేగంగా వెళ్తున్న రైలుపై రాళ్లు కాకుండా పేడ విసిరి తమ వికృత చేష్టలను ప్రదర్శించారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో నెటిజన్లు తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడుతున్నారు. ఇలాంటి బాధ్యతారాహిత్యమైన పనుల వల్ల ప్రయాణికులు ఎంత ఇబ్బంది పడతారో అన్న కనీస స్పృహ కూడా లేకుండా ఆ యువకులు నవ్వుతూ ఈ పని చేయడం గమనార్హం.

వీడియోలో ఏముందంటే?

వైరల్ అవుతున్న ఈ వీడియోలో రైలు పట్టాల పక్కన కొందరు యువకులు నిలబడి ఉన్నారు. రైలు వేగంగా రావడం గమనించిన వారు, ముందే సిద్ధం చేసుకున్న పేడ ముద్దలను చేతుల్లోకి తీసుకున్నారు. రైలు తమను దాటుతున్న సమయంలో ఒకరి తర్వాత ఒకరు పోటీ పడుతూ ఆ పేడను రైలు పెట్టెలకు, కిటికీలకు తగిలేలా విసిరారు. ఒకవేళ కిటికీలు తెరిచి ఉంటే, లోపల ఉన్న ప్రయాణికులపై ఆ పేడ పడితే పరిస్థితి ఎంత అసహ్యంగా ఉంటుందో ఊహించుకోవడానికే ఇబ్బందిగా ఉంది. ఇంత జరుగుతున్నా వారు ఏమాత్రం పశ్చాత్తాపం లేకుండా వికటాట్టహాసం చేస్తూ వీడియోలు తీసుకోవడం చూస్తుంటే వారిలో చట్టం పట్ల భయం లేదని స్పష్టమవుతోంది.

కఠిన చర్యలకు డిమాండ్

ఈ వీడియోను ఎక్స్ వేదికగా షేర్ చేసిన నెటిజన్లు రైల్వే పోలీసులను ట్యాగ్ చేస్తూ కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నారు. "ఇది కేవలం అల్లరి కాదు, పౌర సమాజానికి అవమానం" అని ఒక వినియోగదారుడు వ్యాఖ్యానించగా, "రైల్వే ఆస్తులను ధ్వంసం చేయడమే కాకుండా ప్రయాణికుల గౌరవానికి భంగం కలిగిస్తున్న ఇలాంటి వారిని గుర్తించి జైలుకు పంపాలి" అని మరికొందరు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వం ఇలాంటి అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు పాల్పడే వారిపై ఉక్కుపాదం మోపాలని, అప్పుడే ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కావని ప్రజలు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

