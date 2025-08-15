Viral Video: శవం అనుకున్నారు.. ఒక్కసారిగా లేచి కూర్చున్నాడు! పోలీసులు, అంబులెన్స్ సిబ్బందికి షాక్
పేదరికం ఒక వ్యక్తిని ఎలాంటి పరిస్థితులకైనా నెట్టేస్తుంది. కొందరు రోడ్డు పక్క ఫుట్పాత్పై చాప కింద లేదా గోనెసంచుల కింద పడుకుంటారు. మరికొందరికి ఆ సౌకర్యం కూడా లేక నేలపై నిద్రించే దుస్థితి ఉంటుంది. అలాంటి ఓ వ్యక్తి వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. అయితే, ఈ వీడియో చూసిన వారు జాలి పడకపోగా పగలబడి నవ్విపోతున్నారు. కారణం — ఆ వ్యక్తి శవంలా నిద్రపోవడం!
ఘటన ఇలా జరిగింది — రోడ్డుపక్కన గోనె సంచిలో పడుకున్న వ్యక్తిని చూసిన దారిన వెళ్తున్నవారు, అతను చనిపోయాడని అనుకున్నారు. వెంటనే పోలీసులకు, అంబులెన్స్కు సమాచారం ఇచ్చారు. కొద్ది సేపులో అక్కడ జనం గుమిగూడగా, పోలీసులు, అంబులెన్స్ సిబ్బంది వచ్చారు. ఇదే సమయంలో ఆ ప్రదేశంలో కలకలం పెరగడంతో ఆ వ్యక్తి ఒక్కసారిగా లేచి కూర్చొని, గోనె సంచిని మోసుకుని ఏమీ జరగనట్లు నడుచుకుంటూ వెళ్లిపోయాడు. వెళ్తూ వెళ్తూ — “మమ్మల్ని సరిగ్గా నిద్రపోనివ్వరు” అని డైలాగ్ కూడా వదిలేశాడు. ఈ సీన్ చూసి కొందరు షాక్లో, మరికొందరు నవ్వులు ఆపుకోలేకపోయారు.
ఈ వీడియోను ఇప్పటికే లక్ష మందికి పైగా వీక్షించారు. కొందరు వినియోగదారులు ఫన్నీ కామెంట్లు కూడా చేస్తున్నారు. “అందుకే ముందుగా సరిగా దర్యాప్తు చేయాలి” అని ఒకరు రాయగా, “ఇలాంటి పరిస్థితిలో ముందుగా రాయి వేసి చూసుకోండి” అని మరొకరు సరదాగా కామెంట్ చేశారు. ఇంకొకరు — “దోమలు కుట్టకూడదని అనుకుని సంచిలో పడుకున్నాడేమో” అంటూ పోస్టు పెట్టారు.